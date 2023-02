No habrá parón del taxi durante el Mobile World Congress 2023. Pero eso no quiere decir que el taxi entierre el hacha de guerra. El gremio ha celebrado este jueves una asamblea en la que debían decidir si su batalla contra las VTC y las empresas de intermediación como Free Now debía trasladarse a la feria de los móviles. Pero no va a suceder, porque en opinión de las asociaciones que lideran el sector, la Administración está haciendo lo correcto para proteger su profesión. Así las cosas, durante el MWC ni el metro ni el bus ni el taxi irán a la huelga.

Tito Álvarez, portavoz de Élite Taxi, ha detallado las razones que han llevado a esta paz temporal. El Parlament aprobará en los próximos días una serie de medidas que modificarán tanto la ley del Taxi de 2003 como el decreto que regulas las VTC aprobado en julio de 2022, que supuso una sentencia de muerte para empresas como Uber o Cabify. Entre otras cosas, compañías como Free Now que tienen sede fiscal en otro país deberán abrir sede en nuestro país si quieren seguir operando. También se les obligará a cumplir con la tarifa vigente del taxi, con lo que no podrán aplicar descuentos o bonificaciones, y tampoco podrán imponer suplementos que no contemple la lista de precios establecida por el Instituto Metropolitano del Taxi.