El servicio de estudios del BBVA proyecta que la economía española mantenga tasas de crecimiento del entorno del 5 % también en 2023, alargando el ciclo alcista del país después de que la subida del PIB de este año y el pasado fuera menos expansiva de lo estimado inicialmente.

Así se desprende del informe Situación España del BBVA Research, difundido este jueves, que rebaja en una décima su previsión sobre el cierre de 2021, hasta el 5,1 %; mantiene intacta su última estimación para 2022, en el 5,5 %; y apunta a un crecimiento del 4,9 % en 2023.

Sus cálculos para el próximo ejercicio superan sensiblemente los pronósticos del Gobierno y de la Fundación de Cajas de Ahorro (Funcas), que coinciden en esperar un incremento del 3,5 %, y se sitúan también por encima de las predicciones del Banco de España, que apuntan a una subida del 3,9 %.

"Venimos con un retraso frente a otros países europeos pese a tener la misma política monetaria", ha explicado el director del BBVA Research, Jorge Sicilia, quien ha apuntado que esto se debe fundamentalmente a que la pandemia de la covid-19 afectó más a España debido al mayor peso del turismo y otras ramas de actividad en su economía.

Por este motivo, el país recibirá también más fondos del programa Next Generation de los que le correspondería por su tamaño, una cuestión clave, ya que el impacto de estas ayudas fue relativamente pequeño en 2021 pero se extenderá de forma más pronunciada este año y el que viene.

Otro factor fundamental para trasladar una parte del crecimiento que se preveía para el ejercicio pasado y el actual al 2023 es la existencia todavía de un ahorro "embalsamado" de aproximadamente 70.000 millones de euros, debido a la imposibilidad de gastar durante los peores momentos de la crisis sanitaria por el confinamiento y las restricciones.

Sicilia ha defendido que registrar tasas de crecimiento del entorno del 5 % está muy por encima de lo habitual, y ha considerado esencial que los fondos europeos "Next Generation" contribuyan a elevar el potencial de la economía española más a largo plazo.

La entidad financiera estima que los niveles de inflación continuarán siendo altos en 2022, con una tasa media del IPC en el entorno del 3,2 % -una décima superior a la del pasado ejercicio-, lo que hace previsible que existan subidas salariales para compensar la subida de los precios.

No obstante, el responsable de Análisis Económico del BBVA Research, Rafael Doménech, ha advertido de que estos incrementos no deben ser demasiado altos para no perder competitividad y no entrar en un "círculo vicioso", y ha incidido en que la inflación subyacente -sin tener en cuenta energía y alimentos frescos- es sensiblemente más baja, al moverse sobre el 2 %.

Funcas recorta cuatro décimas su previsión

La Fundación de las Cajas de Ahorro (Funcas) estima que la economía española crecerá un 5,6% este año, cuatro décimas menos que en la estimación anterior, según sus previsiones económicas para España 2021-2023 publicadas este jueves.

El crecimiento del PIB se deberá, según Funcas, al rebote de la demanda interna, que aportará 5,2 puntos, mientras que el sector exterior sumará 0,4 puntos.

Junto al tirón de la inversión tanto en construcción como en equipo, Funcas pronostica que el consumo de las familias aumentará por la liberación del ahorro acumulado en la crisis y el incremento de renta disponible aportado por la creación de empleo, compensando la pérdida de poder adquisitivo de los salarios.

Asimismo, apunta que el mercado laboral reflejará la recuperación de la economía, aunque en menor medida que en 2021 por la desaparición de los efectos de reapertura de actividad. En concreto, prevé la creación de 850.000 puestos de trabajo en equivalente a tiempo completo durante los próximos dos años, menos de lo estimado para el pasado ejercicio.

La mejora del empleo se reflejará en la tasa de paro, que bajaría del 13% a finales de 2023, aunque aún será, junto con Grecia, una de las más altas de Europa.

Funcas ha rebajado también la previsión de déficit público para este año debido a que en 2021 fue "muy inferior" al esperado. Para 2022, prevé un déficit del 5,7% del PIB y del 4,8% en 2023.

Respecto a la evolución de los precios, el IPC se situará en el 3,7% de media anual en 2022 y en el 2% en 2023. Funcas indica que la inflación subyacente también convergirá hacia esas cotas a medida que se generalicen los incrementos de precios.