El CD Villaralbo, a un paso de cerrar la permanencia en Tercera RFEF

Restan dos jornadas para que concluya la liga regular y el CD Villaralbo depende de sí mismo para lograr la ansiada permanencia en Tercera RFEF. Para asegurarse ese reto, y aunque también le valdría con que el Laguna no ganara una de sus citas, el equipo de Miguel Ángel Álvarez Tomé debe imponerse en uno de los dos encuentros que tiene por delante ante rivales que ya no tienen nada en juego, aunque no se dejarán llevar: el Santa Marta y La Virgen del Camino.

La intención de todos es lograron por méritos propios y mejor este fin de semana que el siguiente, por lo que se espera que la plantilla azulona salga a por todas mañana domingo en Los Barreros, cuando a partir de las 17.30 horas se ponga en juego este importante choque.

A pesar del sufrido triunfo ante la Ponfe B del pasado miércoles (1-2), en el cuadro villaralbino confían en sus opciones, pero saben que deberán dar el 100% a lo largo de los noventa minutos y es que la experiencia les dice que cualquier despiste les pude salir muy caro.

Para este encuentro el entrenador cuenta con cuatro bajas en sus filas: las ya conocidas por lesión de Sagna, Santos y Raúl Álvarez, que llevan muchas semanas fuera de las convocatorias, y la de Peralta por sanción tras ser expulsado la pasada jornada.

Con estas premisas, y confiados de poder contar con el apoyo de su afición, en el CD Villaralbo confían en que se repita el gran ambiente vivido en la final por el ascenso hace casi un año ante el Zamora B, y es que el premio es el mismo: poder jugar en Tercera RFEF el próximo curso.