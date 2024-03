Saulo: «El equipo puede aún dar un salto de nivel»

Saulo Hernández y Jahvaughn Powell atendieron ayer a la prensa antes de un nuevo encuentro en LEB Plata que puede ser histórico. Un choque en el que CB Zamora Enamora puede alzarse campeón a varias jornadas del final de la liga regular. Una situación que como afirmó el técnico «es privilegiada», pero que como apuntaron entrenador y jugador, no hará que el líder se relaje en este final de temporada.

«Es la primera vez que nos encontramos en esta situación y nos sentimos unos privilegiados por ello, pero no hemos cambiado nada desde octubre. Nos reímos cuando nos preguntan si encaramos este tramo final más relajados o con menos exigencia, pero desde dentro se ve diferente», comentaba Saulo sobre la recta final de la Conferencia Oeste, apostillando: «para nosotros, es tan bonito demostrar cada semana que somos lo suficientemente buenos como para ganar a un equipo que va a poner todo de su parte que no miramos la clasificación. Entendemos que somos líderes, que vivimos un año histórico, pero creo que si levantamos y que falta nada para sellar el título, pero si levantamos el pie crearemos un hábito que sería difícil de eliminar después».

Powell también sonrió cuando fue preguntado por este tema. El base alineó su opinión con la del técnico del CB Zamora Enamora al afirmar que «estos últimos partidos se afrontan como se afrontaron todos los demás a lo largo de la temporada». «Sabemos que cada semana es diferente, cada rival es distinto, pero no por ello hay cosas que van a cambiar en la preparación de cada semana. No nos gusta dejar las cosas al azar, queremos ganar y no nos cansamos de vencer», comentaba el americano dejando claro que la obligación del líder está en seguir creciendo: «Queremos seguir subiendo el nivel y jugar nuestro mejor baloncesto dentro de un mes, pero para ello, hay que seguir yendo un rival, un partido y una semana de trabajo cada vez. Después veremos qué ocurrirá, pero afrontamos estos partidos como si estuviéramos en octubre o noviembre».

De esa necesidad de mejorar habló también Saulo Hernández ayer, poniendo como ejemplo el gran encuentro que tuvieron que firmar sus jugadores para superar a CB Morón Starlabs y la necesidad de progresar para alcanzar ese nivel de juego o uno mayor de cara a la lucha por el ascenso a LEB Oro.

El entrenador zamorano no renegó del momento que vive el CB Zamora Enamora. «El equipo se encuentra a buen nivel», destacó. Un hecho evidente que reflejan los números pero que no evita que crea «que este equipo pueda mejorar algo más». «Souley Erikas y Ondraj están, por así decirlo, en una pretemporada porque pueden integrarse aún más en el equipo con tiempo de juego. Si podemos lograr que eso ocurra, veo posible dar un salto de nivel importante de cara los «play-off». Un paso al frene que requiere al líder no rebajar su autoexigencia.