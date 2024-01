La Copa no pasó factura a un CB Zamora Enamora que volvió a encandilar a su afición con una amplia victoria sobre el Ponferrada SDP (89-68), con Josep Peris como jugador más valorado del encuentro e incluido, como era de esperar, en el cinco ideal de la jornada. El valenciano, con 30 de valoración, hizo 18 puntos en los veinte minutos que estuvo en cancha, y volvió a desvelarse como un hombre importante en una plantilla para la que su entrenador no escatimó en elogios. “Solo puedo felicitar a todo el staff, a los jugadores y a la afición por venir y apoyarnos como lo han hecho en una hora tan intempestiva”. Saulo Hernández apuntó tras el derbi que sería un error y una falta de respeto hacia sus rivales, y hacia ellos mismos, decir que el del domingo fue un partido fácil, aunque sí destacó la rotación como un elemento determinante. “Por primera vez en toda la temporada hemos podido rotar con más jugadores y eso se ha notado en el ritmo de partido y en que ha habido una intensidad dos puntos por encima de la que hemos puesto en otros partidos durante los cuarenta minutos”, comentó el técnico que, además, confesó que la pasada fue una semana difícil emocionalmente. “Lo que se vivió el sábado de Copa fue algo histórico para todos y yo fui el primero al que le costó volver al día a día. Teníamos mucho respeto porque es en este tipo de partidos en los que se decide la competición”.

En su intervención, el responsable zamorano sí se refirió al baloncesto puesto en juego por los suyos, aplaudido desde la grada. “Lo hacen fácil e incluso yo, que soy su entrenador, a veces me sorprendo de la confianza que tienen entre ellos y de cómo actúan con la palabra equipo por encima de lo individual”. “Estoy muy contento. Es una jornada menos y hemos podido mantener la distancia de 3 partidos con Morón”.

El encuentro, además del triunfo, dejó otras cuestiones. Una de ellas son los 10 puntos de Kevin Buckingham que, poco a poco, vuelve a ser el que fue. Sobre él, Saulo Hernández insiste en que “no es un americano al normal. Kevin para jugar la Copa estaba fastidiado y le sacamos 40 minutos, lo que provocó que hasta el viernes no pudiera entrenar ni un minuto. Cuando le pregunté qué quería hacer, él me dijo que jugar porque era un partido importante. No le importa si por jugar tocado baja sus medias personales, está pensando en ayudar al equipo y eso genera una sensación de unidad que a mí me enorgullece”.

En cuento a la vuelta de Hustak, indicó que lo hizo “fantástico” si se tiene en cuenta que apenas había podido entrenar con sus compañeros y sin conocer los sistemas, y aseguró que les da una gran polivalencia. “Es un jugador que encaja perfectamente y, además, es un chaval encantador y el día a día es estupendo con él”.

Con la llegada del checo, la plantilla del CB Zamora Enamora queda cerrada a la espera de la recuperación total de Souley Traoré, un grupo del que Hernández habla maravillas y en el que destaca la solidaridad colectiva. “Es la mejor plantilla que he tenido en dos aspectos: en el defensivo y en solidaridad, en esa sensación de entender que el equipo está por encima de lo individual”, y añadió que “da a gusto” trabajar con ellos y “es algo que se ve y también se transmite.

Con todo, el responsable de banquillo sí admitió que “estamos viviendo un sueño en el club, con un balance de 15-2. Hemos acostumbrado a la gente a ganar cuando no es lo normal en ningún deporte”. Para concluir, sí volvió a asegurar que, tal y como está la competición a falta de nueve jornadas, el objetivo tiene que ser quedar primeros de grupo y “ascender a LEB Oro”. “Esta siendo una temporada histórica, el equipo tiene mimbres y jugadores suficientes para no depender de una o dos personas, y es una ilusión que tenemos todos. Ojalá dentro de unos meses podamos culminarlo”.