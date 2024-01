La mala suerte impidió que se terminaran el sábado los cuartos de final del Campeonato de España de Galgos, ya que hasta 24 rabonas se llegaron a contabilizar en el corredero y solo 10 fueron aprovechadas por la comitiva galguera. Pese a ello, la representante zamorana Leyenda de Retumba consiguió su primer punto en la collera que comparte con Yenka de Kade, y Lola de Aguinúñez fue la única clasificada ya para semifinales con los dos puntos anotados contra Española de los Caminos. El estado del terreno estaba muy favorable para las galgas participantes y en mal estado para liebres y caballos que sufren más cuando el mismo está pesado. Sin embargo, las intensas lluvias que están cayendo en Nava del Rey obligaron a la organización a suspender "sine día" la competición que tenía que haber continuado este domingo y habrá que esperar para saber cuándo se reanudará.

Tres colleras quedan pendientes de finalizar y solo la andaluza Lola ha conseguido el pase a semifinales del Nacional.

Las liebres de Nava no se comportaron como a los aficionados les hubiera gustado, pero las condiciones del terreno y la calidad de los galgos no las dejaron brillar como es habitual.

En lo que va de cuartos de final, se han disputado 10 carreras de las cuales 4 han sido nulas y 6 han sido válidas, con un sumatorio de tiempo total de 9 min y 25 seg y un tiempo medio por carrera de 56 segundos.

Y en lo que va de campeonato se han disputado 37 carreras de las cuales, 12 han sido nulas y 26 han sido válidas, con un sumatorio de tiempo total de 42 minutos y 40 segundos y un tiempo medio por carrera de 1 minuto y 9 segundos.

En cuando a la retransmisión en directo de la compeción, la FEG desde su set que dirige Oscar Hernández volvía a batir el récord absoluto y conseguía 78.000 entradas en directo.

Los resultados deportivos en las distintas colleras fueron los siguientes:

1ª COLLERA:

LEYENDA DE RETUMBA (CYL) / YENCA DE KADE (CYL): Disputaron en total 3 liebres, 1 válida y 2 nulas. 1ª CARRERA: 0:46 nula. 2ª CARRERA: 0:15 nula. Cada galga corrió en solitario una liebre distinta. 3ª CARRERA: 1:03 Punto para Leyenda de Retumba.

2ª COLLERA:

FAVIOLA DE CONESA (MUR) / AITANA DE HNOS BRAVO (CLM): Disputaron en total 2 liebres, las 2 válidas. 1ª CARRERA: 1:14 Punto para Aitana de Hermanos Bravo (CLM). 2ª CARRERA: 1:23 Punto para Faviola de Conesa (MUR)

3ª COLLERA:

RUMBA (AND) / ÚNICA DE JURIPA (AND): Disputaron en total 3 liebres, 1 válida y 2 nulas. 1ª CARRERA: 0:20 nula. 2ª CARRERA: 1:18 Punto para Rumba (AND). 3ª CARRERA: 0:38 nula.

4ª COLLERA:

LOLA DE AGUINUÑEZ (AND) / ESPAÑOLA DE LOS CAMINOS (CLM): Disputaron en total 2 liebres, las 2 válidas. 1ª CARRERA: 1:10 Punto para Lola de Aguinuñez (AND). 2ª CARRERA: 1:18 nula Punto para Lola de Aguinuñez (AND). Clasificada Lola de Aguinuñez (AND).