Las selecciones autonómicas de Castilla y León en las categorías sub 16 ysub 19 cayeron derrotadas ayer en su debut en el Campeonato de España ante los combinados de Aragón. En Sub 19, donde juegan los benaventanos Pablo Sanz y Alejandro Martínez, Aragón se adelantó pronto en el marcador frente a un rival que buscó el empate y dispuso de oportunidades para lograrlo. Sin embargo, los aragoneses volvieron a marcar tras iniciarse la segunda parte y el 0-2 ya no se movió en el marcador.

Mucho más ajustado estuvo en encuentro en la categoría cadete en el que Aragón no pudo sentenciar con el 2-3 hasta 30 segundos para el final. Castilla y León se había adelantado en el marcador pronto en el primer minuto, pero Aragón firmó el empate a un gol en el 7 y se adelantó nada más comenzar la segunda parte. Lucharon los de Castilla y León y recibieron su premio marcando el 2-2 en el último minuto, pero sin tiempo para reaccionar, Aragón lograga el definitivo 2-3. En los otros encuentros de la jornada, Extremadura ganó a Valencia en Sub 16 (6-3) pero perdió en sub 19 por 2-5.