El CB Zamora Enamora jugará este sábado en una de las canchas más difíciles de esta temporada, la del histórico Albacete que registrará una entrada de gala para presenciar el encuentro entre el primer y el tercer clasificados del GrupoOeste. El técnico albaceteño, David Varela, ha señalado que la posibilidad de que el Albacete juegue la Copa es muy remota porque «Zamora tendría que perder los tres partidos y nosotros ganarlos superando el basket average, pero ese nunca ha sido nuestro objetivo. Tan solo nos marcamos el objetivo de ganar el partido contra Zamora para acercarnos a ellos y porque necesitamos ganarlo».

El Bueno Arenas Albacete tuvo sus opciones de ganar en Ponferrada en la última jornada pese a que «no estuvimos en partido. Ellos tenían el partido dominado con 12 y 13 puntos de ventaja, pero a arreones llegamos a tener una bola para ganar. Pero sinceramente creo que no lo merecimos, no estuvimos bien, sobre todo a nivel mental, de concentración y de saber aguantar esos contactos y las situaciones de mucha presión al balón».

El conjunto manchego estará en Zamora al pleno salvo el lesionado Antonio Burgos que sigue recuperándose de su lesión, y David Varela opina que «la de Zamora es una estructura muy parecida a la nuestra, con ocho o nueve jugadores, no juegan más, y su juego también es muy parecido al nuestro. Creo que es un equipo que hace las cosas bien y además ha dado con la tecla mucho antes que los demás. Desde el principio han encajado todos bien, están jugando con mucha confianza, es un equipo que lleva cinco o seis años instalado en la élite de LEB Plata y con un entrenador que conoce mucho la Liga, que les saca mucho provecho a los jugadores. Juegan a un nivel de confianza que les sale todo, todos los jugadores están dando un paso adelante». Y la clave del partido para el entrenador albaceteño será «fijarnos en nosotros, hacer las cosas bien e intentar contrarrestar las amenazas que tienen ellos, lo que pasa es que tienen muchas con jugadores como Toni Naspler que probablemente es un jugador de ACB; Pauste que ha encajado perfectamente en el CB Zamora y es un jugador que cada vez que juega es canasta o falta, en defensa intimida. Tienen muchas armas por lo que tendremos que hacer las cosas muy bien y fijándonos en nosotros más que en ellos».

Espectación

El partido ha despertado una especial espectación en Albacete y el club ha decidido repartir hasta cuatro entradas entre sus socios al precio de 5 euros, y se espera una magnífica entrada en el pabellón de El Parque.

El Zamora Enamora es consciente de lo que le espera este sábado. SauloHernández confía en la buena evolución que están teniendo los últimos jugadores en llegar y anuncia como el fichaje de Navidades, el de Souley Traore, que avanza mucho en la recuperación de su lesión. Y sigue sin descartar algún posible fichaje pero no quiere hablar de ello: «la manera que tenemos de respetar y de valorar el trabajo que están haciendo los jugadores ahora mismo es no hablar nada de fichajes. Yo si fuese jugador de este equipo, con 9-1 y haciendo la temporada que estamos haciendo, hablar de fichajes me parecería casi una falta de respeto. Lo tenemos ahí y sabemos que tarde o temprano llegará algún refuerzo pero la verdad es que no le dedicamos en el día a día nada de nuestro pensamiento».

«Albacete es un equipo que hace dos años subió a LEB Oro, el año pasado desciende y este año su idea y su intención, y creo que va en el buen camino, es recuperar la plaza, digamos lo antes posible. Para eso ha conformado, hombre por hombre, yo creo que la mejor plantilla de este grupo. Es el equipo que más jugadores tiene que vengan de Oro. Si no me equivoco -añadió Hernández Bris- tiene a cuatro jugadores que jugaban muchos minutos en la categoría superior como Alejandro Marín, Bamba Fall, Diego de Blas o Chandler Jacobs que son cuatro jugadores diferenciales para esta categoría».