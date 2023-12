Saulo Hernández, entrenador del CB Zamora Enamora, afirmó ayer que su equipo "es humano" y por momentos se relajó contra el colista. Una actitud que pudo corregir tras el descanso, mostrándose un conjunto "sólido y serio" para firmar una victoria amplia. Un triunfo en el que destacó el papel de Jacob Round.

"A nosotros no nos ha sorprendido tener que luchar para romper el partido en el tercer cuarto. Avisamos durante la semana que Algeciras es un rival con mucho talento adelante y que, si les dejábamos entrar en partido, venían sin nada que perder e iban a dar guerra, pues tienen armas más que suficientes para meternos en problemas", comentó el entrenador tras un partido que cambió entre parte y parte. "Creo que el equipo ha entendido a la salida de vestuarios lo que hablamos, intentar transmitir sensación de solidez y seriedad con independencia del rival", analizó el técnico, que en esta ocasión destacó a Jacob Round por su papel en dicha labor. "Jacob es un jugador que tiene interiorizado hacer siempre lo mismo, que es hacer todo lo mejor que sabe las cosas. Siempre va a tope, con independencia del día o el rival. Es el que ha puesto el estándar de seriedad hoy, haciendo ver a los compañeros que si él se aplica a sí, ellos no pueden ser menos", comentó.

Al respecto de la versión poco regular mostrada ayer, con un fuerte inicio y minutos de menos empaque del CB Zamora, Hernández indicó que sus jugadores son "seres humanos" y se vieron afectados por "una semana de escuchar que el líder no puede perder en casa contra el colista". "El equipo salió muy mentalizado y consiguió una amplia ventaja en el marcador muy rápido", apuntó, añadiendo: "entonces, es humano que un jugador se relaje sin querer en ese momento". Una circunstancia que al entrenador le permitió dar una valiosa lección a sus jugadores: "uno de los mayores aprendizajes que pueden tener es este, que cuando no juegas al 100% no es proporcional tu esfuerzo con tu rendimiento como jugador. Si te esfuerzas a un 80% no rindes al 80%, rindes como un 30% porque, en el deporte de alto nivel, todo el mundo es capaz de cubrir un rendimiento básico. Necesitas dar tu máximo para estar por encima de esa media de rendimiento".

Por otra parte, Saulo Hernández señaló que, entre parte y parte, habló con sus jugadores sobre "la proyección de puntos del rival, que se iba a 72". Una cifra muy alta para "un equipo que destaca, en casa y en esta liga, por la defensa". Circunstancia que hizo reaccionar al grupo pues la defensa es "la seña de identidad" y el grupo "no quiere perderla".

El regreso de Kalinicenko

En cuanto al regreso a Zamora de Erikas Kalinicenko, Saulo Hernández comentó que el jugador se encuentra entrenando con el grupo, pero que su incorporación al equipo no está cerrada ni será inmediata en caso de ocurrir. "Él se fue a Ibiza y tiene una lesión en el pie que le impide entrenar y jugar con normalidad, lo que llevó a una rescisión de contrato. Erikas es un jugador con el que el club y yo tenemos una excelente relación porque siempre se ha portado como un caballero, así que le ofrecimos que, en el tiempo que se pone a tono, pueda entrenar con nosotros mientras le ayudamos en la recuperación. Es un acuerdo que beneficia a ambas partes. Lo que pueda pasar el día de mañana, no lo sabemos y se irá viendo".