El defensa del Zamora CF Carlos Parra reconoció que será difícil para el equipo en tan poco tiempo cambiar el chip de la Copa del Rey para jugar contra el Villalbés este sábado: "Tenemos pocas horas de cara al siguiente partido y ya estamos pensando en el Racing Villalbés y, claro, no va a tener nada que ver un partido con el otro" aunque puntualizó que "todos los partidos son distintos, cada rival hace su juego y cada partido en esta categoría es diferente". Parra aseguró que viajarán a Lugo "para hacer lo que sabemos a hacer, lo que tenemos que hacer cada partido y seguro que tendremos un buen resultado. A nivel físico fue un partido muy duro el de ayer con 125 minutos y la tensión de los penaltis. Además son dos días y medio los que hay entre un partido y no sé cómo se recupera uno de esa paliza. El de la Copa fue un partido exigente sobre todo porque el campo se puso pesado después de los días de lluvia y habrá que recuperar bien el sábado", explicó el jugador del Zamora CF.

El equipo volvió ayer a entrenar otra vez de cara al partido del sábado "para estar en las mejores condiciones, y seguro que notaremos lo menos posible la fatiga", añadió Carlos Parra y añadió que "se ha demostrado que este equipo quiere dar lo mejor en cada partido y muchas veces la fatiga no se nota tanto pues somos un equipo unido y sobre todo después de este resultado tan positivo del fin de semana anterior contra el Oviedo B yo creo que el equipo va con la ilusión por las nubes y eso muchas veces suple la falta de físico". Por otra parte, Parra aseguró que está recuperado de su última lesión: "La verdad es que desde el primer día me he encontrado bien pero necesitaba coger ese ritmo de competición. Los primeros minutos aquí contra el Pontevedra y el partido contra el Depor B, me vinieron muy bien y creo que ahora estoy dando un buen nivel. Estoy contento con lo que estoy dando y si el míster decide ponerme en Villalba, pues estaré preparado". El carrilero rojiblanco cree que en Villalba el Zamora se encontrará con "un rival con mucha intensidad y va a ser un partido con mucho ritmo y los dos equipos querrán imponer su juego y tener el balón", añadió Carlos Parra en la rueda de prensa de ayer.