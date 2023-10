El entrenador del Zamora CF, David Movilla, no dudó en calificar al Pontevedra como el principal favorito a lograr el ascenso director esta temporada, tanto por su condición de recién desdendido como por la calidad de su plantilla: "Pese a que perdieron en la primera jornada, han sacado 11 de los últimos 15 puntos y esa es una media de campeón.Yo creo que es un equipo que está acorde a las expectativas. Es un recién ascendido y el máximo aspirante, el máximo favorito al título". El entrenador del Zamora CF no ve nada especial dentro del vestuario por el hecho de que visite el Ruta de la Plata el equipo gallego: " Zamora está a tope de gente estos dísa y todos los jugadores y técnicos recibimos visitas, pero lo que es dentro del vestuario, es una semana normal, Son solo tres puntos y que pase lo que pasen el domingo quedarán 81 puntos por jugar".

El técnico vasco no quiso exponer ninguna cuestión en concreto que haya que tener en cuenta para ganarle al Pontevedra: "Hay que hacer muchas cosas bien, hay que defender bien, hay que atacar bien. El fútbol requiere una complejidad mayor que encontrar una sola clave".

"Hay muchas situaciones que tenemos que tener en cuenta, pero lo más importante son los once que están dentro del verde, y que se conecten con con su mejor versión. Tenemos que estar conectados y sobre todo que sigamos honrando nuestros valores, nuestra identidad y que como equipo, seamos reconocibles. Eso es algo que pretendemos hacerlo siempre y que, en muchas ocasiones, lo hemos conseguido. A partir de ahí habrá matices tácticos pero la táctica no gana partidos", añadió el técnico vasco en la rueda de prensa de ayer.

Respecto a la última victoria en Ourense, Movilla aseguró que "tuvimos la virtud de afrontarlo con una buena mentalidad, con humildad y esa ambición que requería el partido. Ganar no te garantiza seguir ganando y perder no te lleva a seguir perdiendo. Tenemos que aislarnos de todo lo que no tiene que ver con el vestuario y el verde. Tenemos que estar muy centrados en el día a día, en vivir en el presente y en disfrutar el presente.

Y respecto al regreso de Yago Iglesias al Ruta de la Plata, Movilla añadió que "no recuerdo haber afrontado un partido hablando del entrenador contrario, porque yo llevo 24 años entrenando y todavía no he metido un gol".