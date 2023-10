El exjugador del Zamora CF, Nacho Castro, actual entrenador de los Mineros de Zacatecas de la segunda división del fútbol mexicano, está a favor de que el balompié tradicional adopte reglas de la Kings League para que se vuelva "más vistoso, más dinámico y más llamativo". "Algunas de esas reglas hacen el fútbol más llamativo y entretenido para el espectador", explicó el técnico asturiano a EFE.

El español dirigió en la Kings League al Ultimate Móstoles, propiedad del streamer DJMaRiio, durante la primera temporada y parte de la segunda campaña del torneo, un proyecto del creador de contenido Ibai Llanos y del exfutbolista español Gerard Piqué.

Castro, de 52 años, oriundo de Avilés, fue contratado por DJMaRiio un día antes del draft del primer torneo de la Kings League, que se ha destacado por sus altos niveles de audiencia; tan sólo en la última final acumularon 1,4 millones de espectadores en la plataforma Twitch.

La competición lo ha logrado por implementar reglas innovadoras, partidos de dos tiempos de 20 minutos cada uno, poner cámaras y micrófonos en casi todos lados, y sobre todo porque en los presidentes de los equipos se encuentran streamers con millones de seguidores como Ibai, DJMaRiio, TheGrefg, y ex futbolistas como el español Iker Casillas o el argentino Sergio "Kun" Agüero.

"El fútbol tradicional debería tener un formato con tiempo más reducido. Ahora mismo a la gente se le hace pesado ver 90 minutos o 120 minutos de un partido de fútbol, sobre todo la gente joven", comentó Castro, quien en el fútbol tradicional ha dirigido, además de los Mineros, al Girona B y al Andorra. Nacho fichó por el Ultimate Móstoles, con el que consiguió el liderato en la primera temporada, porque tras abandonar al San Fernando de la Primera Federación Española por normativa no podía asumir las riendas de otro club en su país.

Así fue como lo contactó DjMaRiio y con solo unas horas para definir a su plantilla, logró un exitoso primer split, en el que la final de la Kings League se jugó ante más de 92.000 espectadores en el Camp Nou. "Fue una bonita experiencia, aunque debo decir que como entrenador te hace daño porque cuando llegué a los Mineros se me demeritaba por venir de la Kings League. Al final creo que soy el entrenador más conocido de la segunda división mexicana, en Zacatecas y otros campos me reconocen y me piden hacerse fotos conmigo".

"Las cartas"

Otras reglas que Castro cree que se deben adoptar en el fútbol tradicional son las cartas. Los equipos de la Kings League cuentan con seis de ellas elegidas al azar que otorgan ventajas en los partidos como un penalti o shootout a favor, gol doble, sanción a un rival, comodín y roba carta.

"Estar en la Kings League me ayudó a situaciones que no estaba acostumbrado, como estar pendiente de lo que puedo decir. En mis charlas técnicas en los descansos me veían millones de personas. Me ayudó también a saber defender mejor en las transiciones, ya que aquí había muchos tres contra dos".

El estratega admitió que el factor suerte que existía en cada partido en la liga de Piqué era algo que lo frustraba porque todo podía cambiar a lo largo de la semana de un momento a otro.

Castro consideró que la Kings League tenía un nivel cercano a la séptima u octava categoría de España y reconoció que se favorecía el espectáculo por encima de los resultados deportivos.

El español afirmó que su paso por este liga de streamers no fue un factor para que los Mineros lo ficharan. En su primer torneo, el ibérico tiene al Zacatecas el primer lugar de la segunda división mexicana que no tienen derecho a ascenso.

"Tenía ganas de probar una aventura fuera de España. A pesar de no poder ascender, lo que me sedujo de los Mineros fue el proyecto, que se basa en los jugadores de las fuerzas básicas", sentenció Castro.