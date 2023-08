Con Valorio como escenario elegido, el ZCF – Amigos del Duero volvió este martes a la acción. El equipo zamorano inició el trabajo de preparación de cara a una temporada en la que volverá a militar en la Regional Femenina – Liga Gonalpi, competición en la que será el único representante de la provincia tras el ascenso de la Bovedana a Primera Nacional.

Fueron 15 las jugadoras que completaron la primera sesión de trabajo a las órdenes de Héctor García "Chivo", técnico que repite en el cargo y que mantiene la misma ilusión que cuando llegó por primera vez al club. El propio técnico explicaba que este año 23-24 contará con 22 jugadoras en plantilla -cuatro de ellas con ficha en el filial, pero integradas absolutamente en la dinámica del primer equipo- un número de jugadoras que considera adecuado y es que la pasada campaña estaban algo más justos de efectivos, y ese hecho les pudo pasar factura.

Cumpliendo con un deseo de política de continuidad, el grueso de la plantilla continuará defendiendo la camiseta zamorana, unas jugadoras a las que se suman las futbolistas del filial "que están totalmente capacitadas" para competir en Primera Regional, y media docena de refuerzos procedentes del Santa Marta.

Así, a partir de ahora tocará cumplir con el primero de los retos que es "cohesionar y unir a un grupo en el que hay caras nuevas", tal y como confirmó Chivo que, por otro parte, no habla de ascenso, al menos de momento. "No tenemos ninguna presión de ese tipo, y la directiva nunca me ha hablado de eso, ni el año pasado ni ahora. La idea es estar lo más arriba posible, pero sin presión", comentó el responsable de banquillo que cumple su segunda campaña en un equipo femenino.

3 amistosos y un triangular

A partir de esta primera toma de contacto restan semanas de preparación, compaginadas por tres amistosos previstos ante Navega, Salamanca A y el filial charro, además de un triangular en el que se verán las caras con Medina y Rondilla y que les servirá para hacer probaturas y ver en qué punto se encuentran. Todo para llegar al inicio de la competición en el mejor estado posible al fin de semana de 16-17 de septiembre, momento en el que se estrenarán en Liga ante el Parquesol.

Hasta entonces, mucho trabajo de campo y de pizarra para ser un equipo competitivo y que promete pelea.