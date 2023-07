Carlo Ancelotti será el nuevo seleccionador de Brasil en la próxima Copa América de 2024, que se organiza en junio y julio en Estados Unidos, una vez que finalice su contrato con el Real Madrid. Además, la Confederación Brasileña de Fútbol anunció también que el técnico del Fluminense, Fernando Diniz, será seleccionador interino por un año en el lugar de Ramón Menezes.

Culebrón desde abril

Una noticia que se lleva franguando meses, ya que el pasado 1 de abril el técnico del Real Madrid, que tiene contrato con el club blanco hasta el próximo 30 de junio de 2024, abría las puertas a negociar con la CBF. Entonces Carlo declaró en rueda de prensa: "Si la realidad es que una selección como Brasil me quiere, eso me encanta y me hace mucha ilusión. Después hay que respetar las cosas hechas como un contrato que quiero cumplir". Además, Carletto tendió una mano para negociar. "No conozco al presidente de la Federación brasileña, si quiere hablar conmigo me encantaría encontrarlo y saludarlo", dijo aquel día.

Después de la insistencia del presidente de la Confederación Brasileña, Ednaldo Rodrigues, parece que se ha llegado a un acuerdo que el italiano nunca ha negado de forma rotunda. Después de ganar la Champions en 2022, el italiano confesó que su carrera como técnico de club estaba finiquitada cuando acabase el contrato con el Real Madrid y que se planteaba dirigir a alguna selección. Palabras que los dirigentes brasileños utilizaron para realizar esta oferta que parece haber llegado a buen puerto.

La incógnita es saber ahora qué consecuencias tendrá en el Real Madrid. La relación entre el técnico y el presidente, Florentino Pérez, es buena. Pero tampoco hay que olvidar que Ancelotti está muy molesto por la decisión del club de no fichar a ningún delantero tras la salida de Karim Benzema. A eso se suma el encontronazo que se produjo el pasado mes de marzo cuando el club cuestionó la continuidad del italiano, llegando a sondear a Mauricio Pochettino, momento en que Carletto abrió la puerta a Brasil en aquella rueda de prensa. Y a todo ello se añade que Ancelotti ya fue despedido en su primera etapa con un año de contrato firmado tras no ganar ningún título en su segunda temporada.

Ancelotti en la transición y Raúl a la espera

Nada parece indicar que Florentino vaya a tomar una decisión drástica, aunque siempre ha preferido la discreción y esta noticia va a poner el foco médiatico en la sala de prensa del Real Madrid durante toda la temporada. Pero esta campaña que viene se ha tomado en el club como "un año de transición", a la espera de la llegada de un Kylian Mbappé del que no hay noticias en el Bernabéu. Y parece más inteligente mantener a Ancelotti en el banquillo en este curso y no quemar a otro técnico con el que se pretenda iniciar un proyecto a medio o largo plazo como podría ser Xabi Alonso. Además, en caso de que la cosa termine torciéndose y Carletto se marche a Brasil antes de tiempo porque los resultados no acompañan, el Madrid siempre puede tirar de Raúl, que se ha quedado en el Castilla esperando su momento.

Ancelotti será el cuarto extranjero en tomar las riendas de la Seleçao, el primero en casi 60 años. El italiano tras casi treinta años de carrera en los banquillos de clubes y después de ser el único que ha ganado el título de las cinco grandes ligas y la Champions en cuatro ocasiones, se ha dejado seducir por Brasil. El desafío es mayúsuculo porque los cinco veces campeones del mundo persiguen su sexta estrella después de no ganar un Mundial desde 2002.

