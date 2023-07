Francisco Panadero "Pana" no seguirá en el Zamora CF. No es una noticia que sorprenda a nadie pues, en pleno proceso de salidas, el delantero era uno de los jugadores cuya marcha se esperaba ya que su temporada no ha sido todo lo buena que se esperaba en el club rojiblanco. Precisamente, así lo reconocía el propio jugador en su despedida, lamentando haber podido "aportar muchísimos más" y señalando que "no le han dejado hacerlo".

"Toca despedirse tras una temporada llena de altibajos y me da pena despedirme así, porque pienso que podría haber aportado muchísimo más a este club pero no me han dejado hacerlo", señalaba Pana en las redes sociales, añadiendo: "se han dicho muchas cosas sobre mi, las cuales ni compartio, ni pienso que sean verdad, ya que siempre he sido un profesional, y a pesar de ello, he jugado 114 minutos desde finales de enero". Esa falta de minutos, especialmente tras la llegada de Charly al club rojiblanco, hizo que Pana pasara a tomar un rol completamente secundario e intrascendente en el grupo de Yago Iglesias. Un papel que truncó las esperanzas de la afición en un jugador con gol y calidad, cualidades que demostró cuando tuvo ocasión pese a la falta de regularidad. Pese a todo y al hecho de haber vivido "un año tan difícil", Pana señaló que se lleva "unos compañeros increíbles" y "no solo compañeros, también amigos" de un vestuario al que agradeció su trato, como también al cuerpo técnico y al equipo de fisioterapia del club. El delantero tampoco se olvidó de todos los trabajadores "que forman parte del club sin ser tan visibles" y que "sin ellos, el Zamora CF no funcionaría", y por supuesto de la afición. Puntos que pusieron algo de dulzor al año como rojiblanco de Pana.