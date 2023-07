Eva Barrios lidera una gran victoria de España

Vivimos tiempos en Zamora en los que se tambalean los pilares de una sociedad que acusa la despoblación en diversos ámbitos y uno de ellos puede ser el del piragüismo. Están siendo unos años en los que vemos día a día la desaparición del deporte más tradicional como es la pelota, sufrimos en otros ámbitos de la tradición con la caída en picado de ls oficios alfarero o ajero que dan brillo a nuestra fiestas de San Pedro, y el deporte que más éxitos nos ha dado, ese piragüismo que nos ha regalado miles de títulos nacionales e internacionales cae en picado.

Y la regata de Sanabria ha venido a corroborar lo que ya observamos desde hace un tiempo: que no existe ya un club capaz de dar una mínima talla a nivel nacional, y si me apuran ni siquiera autonómico; y los grandes palistas de hace muy pocos años escriben las últimas páginas de sus brillantes currículos con el más grande, Emilio Merchán, ya ausente; Carlos Garrote prácticamente desvinculado de Zamora, o las incombustibles Laura Pedruelo o Eva Barrios dando sus últimas paladas, que esperamos prolonguen todavía lo más posible.

Así, la sexagésima Regata de Sanabria ya no estuvo protagonizada como lo fue durante décadas por los palistas zamoranos y no tanto por falta de calidad, sino por la escasa participación.

En el horizonte, muy poco que atisbar: tal vez las eternas promesas del K2 de Sergio Pereda y Spas Dimitrov que ayer estuvieron con los mejores en el K2 absoluto pese a estar todavía en edad Sub 23 o de Mirella Vázquez que sigue en proceso de readaptación tras quedarse sin su prueba preferida el K1 200. Además Luis Álvarez dio ayer un nuevo paso hacia su consolidación en la élite del fondo español, firmando una gran actuación en el K1 Sub 23 para alcanzar la medalla de oro con una buena ventaja de once segundos sobre el palentino Jaime Santos.

Aunque siempre nos quedará Eva Barrios. Porque la fondista de Villaralbo fue la encargada de mantener alto el prestigioso pabellón del piragüismo zamorano, y lo hizo liderando a un gran equipo nacional que dio la cara en una regata muy dura en la que siempre mandaron las españolas y supieron mantener el tipo hasta la recta final para salir de la ciaboga con una ligera ventaja de un barco que supieron conservar ante Alemania y República Checa que no fueron capaces de recortarles más de un par de metros.

Eva Barrios promete una buena temporada de largas distancias y lo dejó patente ganando por enésima vez con gran suficiencia también la prueba del K1 la única en la que competirá en maratón este año. No lo tuvo nada sencillo porque enfrente tuvo a la otra gran maratoniana española de la última década como es la vasca Irati Osa que sólo le cedió dos segundos en la meta. Esta llegada tan apretada hará que la segunda prueba del Trofeo Internacional de Castilla y León que se dispute en Valladolid adquiera una especial emoción ya que tanto alemanas como checas podrían optar, si ganan en el Pisuerga, a la victoria final del prestigioso trofeo.

En cuanto al barco español masculino, todo parece más sencillo porque Llorens, Plaza, Becerro y Martín demostraron ayer una clara superioridad que deberían refrendar esta mañana en el circuito pucelano. Ayer tomaron la cabeza de la regata desde el primer viaje a la isla de Las Moras y pasaron la primera vez por meta con una mínima ventaja sobre el barco húngaro donde viajaba el mítico palista magiar Adrian Boros, campeón del mundo en 2018, y gran rival que fue de nuestro Emilio Merchán.

No aflojó el equipo español que dirige el zamorano José Andrés Román Mangas durante la segunda vuelta, ni tampoco sus rivales fueron capaces de acercarse cuando, en el segundo paso por Las Moras, decidieron dar el ataque que sería a la postre definitivo que le permitió entrar en solitario en la meta con una ventaja que debería ser suficiente para que hoy no peligre en Valladolid un nuevo triunfo en el Trofeo Internacional de K4.

Buena idea ha sido la de acoger en la Regata del Lago el Campeonato de España de fondo en línea K4 y C4 que hizo posible una gran participación ayer, hasta el punto de que la regata en la que compitieron los barcos de uno y dos tripulantes haya sido, seguramente, la que más barcos ha congregado en toda la historia de esta prueba deportiva tan emblemática para los zamoranos.

Por clubes, el Aranjuez ha vuelto a ser el "manchester city" del piragüismo, también en Sanabria, acaparando los títulos más prestigiosos del Nacional: Cadete masculino, Veteranos, Absoluto masculino o Canoa absoluto y plata en Absoluto femenino. No podemos olvidar la medalla de oro del Canoa Kayak Zamora en el K4 veteranos con Macías, Pedruelo, Ortiz y Luis Pérez, y el segundo del C4 de Amigos del Remo con Ramos, Bernal, Luelmo e Iglesias. Este triunfo permitió al club zamorano alcanzar la cuarta posición en la clasificación del Nacional en el que se dieron cita 31 clubes llegados de toda España. Aranjuez dominó también la clasificación de medallas con sólo una más que el Fluvial de Lugo que dirige el zamorano José Andrés Román Mangas, tercero con 15 podios en toda la jornada.

En cuanto al resto de la participación zamorana, Fresno Reny Picot firmó un honroso cuarto puesto en el K2 Senior con Alicia Fernández y Mirella Vázquez; San Gregorio Ciudad Zamora centró sus esfuerzos en el K2 mixto absoluto con la séptima plaza para Paula Yáñez y Juan García que compitieron junto a otros tres barcos del Club; y el el K4 Mixto con un brillante tercer puesto para Aitor Ramos, Sheila Santiago, Paula Yáñez y Juan García y otros dos equipos que fueron noveno y undécimo; y P. Duero obtuvo la séptima posición en el K1 Sub 23 con José Toribio; y la cuarta en el K2 cadete con Marina Giralda y Nikol Gorgieva, más la octava en cadetes con Noemi Cano.