El entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, ha asegurado este lunes que no vio la final de la Nations League, pero que felicita al fútbol español, aunque ha lamentado que nadie se acordara de Luis Enrique, ex seleccionador. "Vi el Barça de baloncesto y luego cené. No lo vi. Pero sé del resultado. Felicitar a la selección por ganar un torneo es siempre muy difícil. No se acordaron de Luis Enrique, que les llevó a la final. Eché de menos algún comentario sobre Luis Enrique. Ganar es muy importante. Felicidades al seleccionador y a todos los jugadores. Muchas muchas felicidades", afirmó durante un torneo de golf benéfico en Barcelona.También fue preguntado por la situación del francés Killian Mbappé y quiso dejar claro que no es un objetivo para su club. "No vamos a ir a por Mbappé, todos saben cuál es el club dónde quiere ir...".