Dani Hernández expone las claves del Zamora-Alavés B

El jugador del Zamora CF Dani Hernández explicó ayer que «ya somos otras personas» tras perder la importante presión que el equipo arrastraba hasta el domingo pasado de conseguir la clasificación para el play off de ascenso, «sobre todo en relajación, al habernos liberado después de tres meses de presión por meternos en el play off. Nos estaba mermando bastante porque no estábamos haciendo el fútbol de cuando conseguimos las seis victorias seguidas en la primera vuelta. Cada semana era una final y estábamos bastante mermados, sobre todo psicológicamente. Pero el domingo a las dos de la tarde yo sentí un gran alivio por mí, por el club y por mis compañeros».

El delantero zamorano insistió en que jugar el play off de ascenso es «para lo que vinieron todos mis compañeros y por lo que me quedé yo: para jugar un playoff con el Zamora y para intentar devolverlo a la Primera Federación. Ahora tenemos que jugar como si fuese una liguilla nueva. Ahora tenemos una historia y luego, si pasamos, vendrá otra.Pero sí que estamos liberados, la verdad», explicó Dani Hernández. «Hemos empezado a ver unas pinceladas del Alavés B y sabemos que es un equipo muy físico, el típico equipo vasco. Ysi ha quedado segundo en su grupo es porque será muy buen equipo y ha recibido muy pocos goles sobre todo en casa. Va a ser una eliminatoria como todas las de un play off. Siempre son partidos cerrados, partidos en los que pasan pocas cosas y que están marcados siempre por los pequeños detalles». Dani Hernández recordó que ya no cuentan el doble valor de los goles fuera de casa y eso hace que la eliminatoria vaya a estar más en el partido de vuelta porque el visitante ya no va a contar con esa ventaja en el primer partido. Va a ser una eliminatoria larga a 180 minutos, y tendremos que minimizar los errores, que eso nos han pasado facturas muchas veces en la Liga, pero ahora es una eliminatoria a dos partidos y no te los vas a poder permitir», concluyó el jugador zamorano del Zamora CF en la rueda de prensa convocada ayer en el estadio Ruta de laPlata.