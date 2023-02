La ciclista benaventana Sara Yusto apostará de nuevo por el enduro

La ciclista benaventana Sara Yusto Sánchez, triple campeona de España de ciclismo enduro, modalidad que está multiplicando en los últimos años su número de practicantes, aspira, no solo a convertirse en enfermera sino también a ser profesional en el deporte que lleva practicando toda la vida. Sus inicios tempranos, auspiciados por su padre, le llevaron a compatibilizar, desde muy pequeña -tan solo dos años-, la bicicleta, en la que perdió el miedo a las dos ruedas, con las motos, en un binomio que mantuvo desde su infancia. De hecho sus primeros recuerdos unen ambas disciplinas que, según reconoce en una entrevista concedida a EFE, vio como "complementarias porque las practicaba de manera simultánea". "Lo hacía casi sin darme cuenta, también porque mi padre siempre estuvo ligado al mundo de las motos", apunta.

Tanto ella como su hermano formaron parte de la escuela de ciclismo de Benavente, empezando a competir, en ambas disciplinas, desde la más tierna infancia. Sin embargo, las exigencias normativas en cuanto a la práctica del motociclismo en el entorno natural de menores le llevó a enfocar el deporte hacia el ciclismo de montaña, pero sin renunciar a participar también en pruebas de carretera que finalmente descartó al decantarse más por el individualismo que le permitía la modalidad del enduro. "Después de concluir la etapa júnior preferí centrarme, porque también era muy complicado abarcar todas las competiciones de ambas disciplinas, en la bicicleta de montaña y, en especial, la modalidad de enduro porque seguía practicando, puntualmente, algo de motociclismo y me encantaba el entorno natural", comenta.

Casi por casualidad, pero también impulsada por su padre y después de proclamarse subcampeona de España sub-23 con una bicicleta XC, decidió participar en su primer campeonato absoluto enduro -con tan solo 18 años-, adquiriendo el material necesario de segunda mano, escasos días antes de la prueba en Castejón de Sos (Huesca). "Me compró la bicicleta y me apuntó, casi sin saberlo y al ser muy técnica en mi estilo por haber montado bicicleta y moto, el nuevo material me hizo dar un salto cualitativo inesperado que se plasmó ya de inmediato en el nacional tras la primera bajada", recuerda.

Inicialmente compartió las disciplinas de XC y Enduro, logrando en esta última tres títulos nacionales consecutivos en una disciplina en la que Castilla y León casi era una desconocida frente a otras Comunidades con más tradición como Cataluña, Aragón, Galicia o Asturias.

Sara Yusto ha podido comprobar, de primera mano, el salto cualitativo del ciclismo enduro, principalmente en categoría femenina que ha multiplicado cada año el número de practicantes en España.

Por ello, gracias a una beca, pudo compatibilizar sus estudios de Enfermería -cursa Tercero- con la práctica del deporte en Estados Unidos en una experiencia, tan solo vital, porque optó por volver a España para concluir el Grado.

Su explosión en esta disciplina con el triple campeonato le hizo iniciar su andadura internacional con la participación en pruebas de Copa del Mundo, Austria, Suiza, Italia o Francia, consiguiendo en ésta última su mejor clasificación -vigésimo quinta- a pesar de ser la más joven -22 años-, con diferencia, en la especialidad.

Su llegada a la capital leonesa, por motivos de estudios, le ha permitido disfrutar de las instalaciones del Centro de Alto Rendimiento (CAR), tras haber entrenado con anterioridad en la Residencia Deportiva Río Esgueva de Valladolid.

"Tengo todo lo que necesito en cuanto a la preparación, con unas instalaciones modélicas para cualquier deportista, con fisioterapeuta, psicólogo o para realizar pruebas de biomecánica", señala.

En el horizonte inmediato están los estudios, que pretende completar con una mayor formación en otras disciplinas pero intentando su gran sueño que es el de poder alcanzar el profesionalismo en el ciclismo enduro. "Creo que si mantengo la progresión puedo vivir del deporte y es algo que buscaré, sin olvidar mi vocación profesional, porque el salto cualitativo en los últimos años en cuanto a apoyos, también de las marcas publicitarias, me permiten plantearme este reto", concluye.