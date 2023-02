Raquel Álvarez, a un nulo de las medallas

A punto de cumplir 40 años, la toresana Raquel Ávarez Polo se quedó a solo un paso de subir al podio en el salto de altura del Campeonato de España en Sala tras una controvertida decisión de los jueces.

Raquel había logrado la clasificación para el Nacional de Gallur (Madrid) gracias al 1.77 con que se proclamó campeona de Castilla y León en Salamanca tan solo unos días antes.

Álvarez Polo había superado a la segunda el 1.75, e intentaba pasar el 1.78 cuando, en el segundo intento -en el primer estuvo muy cerca-, pasó claramente esta altura y cuando estaba celebrándolo, se cayó el listón y los jueces decretaron salto nulo, pese a que en muchas ocasiones se da por bueno cuando transcurre un tiempo considerable tras el salto.

Esta vez no ocurrió así pese a la reclamación efectuada por la saltadora toresana afincada en Soria, a la que le animaron sus propias rivales, y tuvo que conformarse con una séptima posición que sabe a poco ya que la medalla de bronce se adjudicó con 1.78.

La toresana expuso a los jueces que la colchoneta estaba en contacto con el saltómetro, algo que prohibe el reglamento, pero finalmente los jueces no cambiaron decisión. Además, se había producido un error al aparecer la luz verde de "salto válido" en el saltómetro.

Afrontó entonces el tercer intento sobre 1.78 pero con la tensión de la situación, ya no fue capaz de concentrarse para intentar superar. Pese a todo, y a otro contratiempo con el que tuvo que competir, ya que el día anterior había sufrido un robo en su coche que le dejó sin documentación y le impidió descansar durante la noche, Raquel Álvarez se mostró en declaraciones a este periódico muy contenta con un resultado que le anima a continuar en activo pese a que los años no perdonan: "Afronté el calentamiento del Campeonato de España agotada física y anímicamente. Pero en cuanto comenzó la competición, me espabilé y me siento superorgullosa de que, con casi 40 años, he estado ahí, luchando por las medallas".

Y visto lo visto, parece que hay Raquel Álvarez para rato todavía: "Mi situación es la que es porque mi marido es entrenador, estoy todo el día en las pistas y no me cuesta ponerme a entrenar, aunque también tengo que atender a mi hijo y no es fácil sacar tiempo. Estoy alucinada de sentirme tan bien con lo poco que preparo las pruebas".