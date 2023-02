Théo Chendri busca en el Zamora CF el trampolín para demostrar por fin todo el fútbol que atesora desde que, casi de niño, llegase al FC Barcelona desde Francia, y al tiempo, el equipo rojiblanco parece haber encontrado la pieza para completar una plantilla no sobrada de creatividad en la franja ancha del campo. Chendri dejó el Badajoz para buscar minutos de la mano de Yago Iglesias que ya le había llamado en el pasado verano para que fuera el organizador del Zamora que quiere recuperar la Primera RFEF perdida.

Está llamado a ocupar el sitio que dejó en la plantilla rojiblanca el zamorano Carlos Ramos y está dispuesto a que la afición encuentre en él un centrocampista que le recuerde además a aquellos míticos Manolo Simón, Vicente Fidalgo, Rubén García o Aitor Sanz, por citar algunos de los jugadores que han dejado huella en esta demarcación en las filas rojiblancas. Chendri se define como un "centrocampista, media punta, interior que puedo jugar de 8 o de 10, me gusta el juego posicional, la conservación del balón, sacarlo desde atrás. También me puedo adaptar a varios estilos de fútbol, me gusta jugar entre líneas, me ofrezco para recibir el balón, buscar líneas de pase y hacer que el equipo tenga consistencia con el balón", una definición que a primera vista pudiera resultar petulante, pero, visto lo visto el domingo en el Ruta de la Plata, para nada exagerada.

Grandes promesas

Fue en su día una de las grandes promesas del fútbol francés y, de hecho, destacó en las categorías inferiores del combinado galo donde tuvo como compañero, entre otros grandes mitos, a Dembele. Además sufrió la polémica que hace una década se formó en torno a los grandes clubes europeos por los fichajes de jugadores de muy corta edad. Llegó al Barcelona y tuvo que dejar la competición oficial por este motivo junto a otros jugadores como los coreanos Lee, Paik y Jang, el camerunés Patrice o el holandés Bobby hque tuvieron bloqueada la ficha por la FIFA hasta que se hicieron mayores.

Él mismo ha narrado cómo fue su llegada al club azulgrana tras desestimar las ofertas que le habían hecho prácticamente todos los grandes clubes europeos: "Los primeros acercamientos se dieron cuando tenía 14 años. En ese momento, ya tenía muchos clubes franceses interesados en mí. Siempre es halagador cuando un club viene y muestra interés. Siempre es un placer. Cuando llegó el Barça, no me lo creía mucho. Luego vinieron a verme a bastantes partidos y fui allí a probar. Que se fijasen en mi fue muy halagador y algo especialmente impactante cuando eres joven", declaró a la prensa francesa hace poco, aunque el momento más emotivo de su estancia en el Barça fue su primer entrenamiento con el equipo profesional: "Era la primera vez que entrenaba con Messi, Neymar, Iniesta, etc...". Al final, fueron cuatro años en el club azulgrana.: “Fue una gran experiencia. Una experiencia extraordinaria. Entré en La Masia, tenía solo 15 años, era un joven adolescente. Salí a los 19 años y me sentía más maduro. Pasé de vivir con mi madre a vivir solo. Yo crecí allí. Tengo grandes recuerdos de eso y si tuviera que volver a tomar esta decisión, lo haría de nuevo sin dudarlo”, admitió.

Sus primeras actuaciones

Sus primeras grandes actuaciones con la camiseta azulgrana llegaron en la Spartk Cup en la que lideró al equipo juvenil en Moscú y poco después debutó en el filial de la mano de Gerard López, donde coincidiría con Dongou que, curiosamente, jugó en el Zamora en la pasada temporada.

Regresó al fútbol francés de la mano del Nantes, donde militó durante tres años, aunque sin demasiada suerte y en 2021 estaba de vuelta en España de la mano del Formentera y fue titular indiscutible, lo que le permitió dar el salto este año al Badajoz, uno de los equipos punteros de la Primera RFEF, de la mano de Isaac Jové. Con la llegada de Juan Marrero, Chendri dejó de disfrutar de minutos de juego, lo que, unido a otros problemas de índole interno en el club pacense, le hizo plantearse el fichaje por el Zamora CF que finalmente pudo hacerse con sus servicios.

Su debut

Yago Iglesias le hizo debutar en el partido contra el Rayo Cantabria en la segunda parte y ya comenzó a apuntar destellos de todo el fútbol que lleva dentro. Y este domingo, en el Ruta de la Plata frente al Marino de Luanco, se convirtió en una pieza fundamental de la victoria rojiblanca, no sólo dirigiendo al equipo sino sumándose con alegría al ataque para ponerle en bandeja el segundo gol a Charly, otro de los recién llegados al Zamora.

Chendri compartió la franja ancha del campo con un Juanan que se centró más en tareas defensivas, mientras el francés de Aussone, llevó el balón a todos los rincones del campo durante una primera parte memorable de todo el equipo.

Su desgaste físico continuó tras el descanso para terminar dejando el puesto en el campo a Ámez con el tiempo prácticamente acabado, pero recibiendo el merecido homenaje de la afición rojiblanca puesta en pie.