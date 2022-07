Dani Hernández, capitán del Zamora CF: “Quiero ganarme en el campo jugar en Primera RFEF”

Dani Hernández será, casi con toda probabilidad, el único jugador de la provincia en el nuevo Zamora CF. Después de una temporada durísima quiso alejarse unos días para terminar dando el “sí” al club de su vida y ahora tiene ganas de que todo empiece para volver a disfrutar, luchar por los objetivos y que la afición se “reconcilie” con el equipo tras el descenso a Segunda RFEF.

–El final de temporada fue muy complicado, aunque eso no le impidió tener ofertas de otros clubes. ¿Qué le llevó a renovar? ¿Quitarse la espinita?

–Un poco de todo, pero sí recibí más ofertas. Cuando acabó la temporada estaba más en duda todo porque había sido muy duro y estaba muy triste conmigo mismo, con lo que había hecho, personal y colectivamente. Ahí te entran dudas, llegan ofertas… pero decidí darme mi tiempo para pensar tranquilamente y lo que quería de verdad era estar en el Zamora CF. Después de descender no me quería ir así, y además creo que donde mejor estoy es mi casa. Entonces me tomé mi tiempo, dos o tres semanas, medité y creí que lo mejor era quedarse en casa, estar con los míos y volver a disfrutar de un año bonito en el Ruta porque el último había sido muy duro.

–¿Le llegaron ofertas de Primera RFEF?

–Sí, un par de ellas, y otras de Segunda RFEF. Tenía bastante claro que me quería quedar, pero quise darme unos días porque fue un final demasiado duro.

–Fue una agonía.

–Sí, quizá por eso fue tan duro. Estuvimos tres jornadas descendidos y es difícil estar así. El último partido en casa, con tu gente en la grada, fue muy duro. Fue un cúmulo de cosas que hicieron que acabara el año con la cabeza bastante pesada.

–Ya pensando en el futuro, ¿qué le parece el equipo que se está haciendo?

–En la plantilla va a ser casi todo nuevo, porque, por ahora, solo repetimos Juanan y yo, aunque sí es verdad que sigue el cuerpo técnico y los trabajadores. Tendremos que enseñar el club a la gente nueva, cómo funciona todo y ya estoy con ganas de empezar porque creo que va a ser una temporada bonita y emocionante. Tengo ganas de demostrar que tenemos que estar arriba.

–El objetivo es claro y nadie se esconde: el ascenso.

–Obviamente, y vamos a ser de los favoritos a ello. Cuando bajas eres favorito para estar arriba pero no nos podemos volver locos, ni empezar a meternos desde el principio tanta presión como otras veces ya nos ha pasado. Recuerdo el año de Haro que todos nos metimos demasiada presión con que teníamos que subir, y al final nos restó. Es ir como fuimos el año de Segunda B, partido a partido y tranquilamente porque va a ser una temporada larga y dura. Que nadie se piense que nos vamos a pasear porque tendremos rachas buenas y otras malas en las que lidiar con todo.

–¿Llega con ilusión?

–Con muchísima ilusión y ganas de empezar. Han pasado ya semanas y hay ganas de coger la rutina, encontrarnos con rivales en pretemporada para ir viendo cómo está el equipo, las sensaciones… y poder ilusionarnos aún más.

–Está al caer la campaña de socios, ¿qué le puede decir a la gente?

–Nos van a hacer falta, y más en los momentos malos que en los buenos. Pero decirles que podemos vivir un año bonito y que ojalá sea de la mano de esta afición que es la que nos llevó a Primera RFEF.

–¿Qué parece la pequeña opción de que el Zamora CF pueda ser repescado para Primera RFEF?

–Yo no quiero. Quiero ganarme en el campo lo que no nos ganamos el año pasado, y lo tengo súper claro. Quiero demostrar que tenemos que estar en Primera RFEF, porque el año pasado no estuvimos a la altura y quiero ganármelo en el campo. Luego, el club tendrá que decidir si llega ese momento.