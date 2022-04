Zamora Enamora no se fía de los 11 puntos de ventaja

El Zamora Enamora intentará defender hoy en Menorca la ventaja de once puntos que consiguió el pasado fin de semana en el encuentro de ida de la primera eliminatoria de ascenso a LEB Oro. Tras 40 minutos de tensión, intensidad y esfuerzo, y apoyado por la afición zamorana, el conjunto dirigido por Saulo Hernández se impuso por 91-80 al Hestia Menorca, una victoria que le permite afrontar este sábado a partir de las 19:30 horas el encuentro definitivo, manteniendo abierta la eliminatoria.

Menorca es un equipo especialmente fuerte como local, dónde su numerosa afición hacen de Bintaufa un sitio especialmente complicado. De hecho, de las 8 victorias conseguidas en su feudo, prácticamente todas han sido por una renta superior a los 12 puntos de ventaja. Para lograr pasar de fase, el Zamora Enamora deberá frenar a jugadores como Jackson (22 puntos, 20 de valoración en el primer encuentro) y Tamayo (25 puntos, 23 de valoración) y evitar que otros jugadores importantes tengan una buena actuación, como se consiguió en el primer partido.

Por encima de referencias individuales, conseguir igualar el poderío reboteador y el nivel físico del equipo menorquín, se antoja fundamental para conseguir tener posibilidades.

En el partido del Ángel Nieto, en el Zamora Enamora destacaron los mencionados Bobby Harris (31 puntos, 6 rebotes y 8 asistencias) que logró el galardón de MVP en la ronda del Play Off, y Jeff Solarín (16 puntos, 7 rebotes y 23 de valoración) que fué incluído en el quinteto ideal de la jornada.

En principio Saulo Hernández dispondrá de toda la plantilla para afrontar este encuentro, el más importante de la temporada, y que podría suponer un nuevo hito en la reciente historia del Club Baloncesto Zamora, ya que se alcanzaría la segunda ronda de Playoff Ascenso a Leb Oro.

El entrenador del Hestia Menorca, Javier Zamora, cree que su equipo está “con muchísimas ganas de vivir un partido como éste en casa, rodeados de nuestra gente, de nuestra afición que se han volcado en estas semanas con el equipo, con muchísimas muestras de cariño durante los últimos meses. Hemos sentido una atmósfera especial en el pabellón y una vez conseguido el objetivo de disputar el play off, tenemos muchas ganas de vivirlo con nuestra gente”.

“Nos espera un partido de mucha emoción -añadió el técnico balear- y mucha tensión. Allí Zamora hizo un partidazo, estuvieron en un nivel de acierto y de activación como en sus mejores partidos de la temporada. A nosotros nos costó entrar, Jayckson llegó al partido con muestras de su compromiso y de querer ayudar, pero no estaba al cien por cien. Entramos tarde en el partido, no supimos interpretar el nivel de contacto que Zamora nos ofreció y en ese sentido, estuvimos un poco blandos. Lo que nos ha llevado a los play off es que hemos sido una de las mejores defensas de la categoría, que no le hemos perdido la cara al partido en ningún momento del año. El otro día, el equipo demostró madurez y corazón porque no se desconectó a pesar de ir por detrás en el marcador, pero no llegamos al nivel de excelencia defensiva que el play off requiere”.

Javier Zamora establece como objetivos para esta tarde, “intentar dominar el rebote, intentar parar a sus puntos fuertes y jugadores referencia que absorven mucho juego y mucha responsabilidad. Y tratar de hacer un partido serio en la línea de lo que llevamos, con un basket divertido y valiente”. El entrenador asegura que “once puntos no son nada para un equipo que tiene corazón como el nuestro. Cuarenta minutos aquí pueden ser muy largos para un equipo que lucha como el nuestro, y vamos a ofrecer nuestra mejor cara y lucharemos hasta el último segundo”.

Por su parte, Saulo Hernández ha señalado que “conozco muy bien a mi equipo, pero evidentemente no conozco tanto a Menorca. Sé el nivel que tuvo mi equipo, pero desconozco si el de ellos fue aceptable, malo o bueno. Aunque una vez que les he visto, estoy todavía un poco más preocupado porque al volver a ver el partido en casa, te das cuenta de que realizamos uno de los tres mejores partidos de la temporada. Si rindiendo a este nivel solo ganas por 11 es que el rival es muy bueno, y mostraron todo lo que ya sabíamos, por qué es un equipo muy dinámico y tienen a un referente como Jackson. Vimos un gran partido”, añadió el entrenador del CB Zamora.