"El club ha recaudado 3.5 millones de euros por el Barcelona-Eintracht. Un dinero difícil de asimilar con todo lo que ha pasado. No sabemos como han llegado tantas entradas a los aficionados alemanes. Lo estamos investigando y lo explicaremos con transparencia". Elena Fort, la vicepresidenta institucional del Barça, aseguró que el club desconoce lo que sucedió en el Camp Nou, convertido en el estadio del Eintracht para vergüenza de Joan Laporta. "Tenemos que buscar el mecanismo para que estas entradas no acaben en las manos que han acabado", afirmó la dirigente azulgrana a SER Catalunya.

"Había un chup chup que ayer explotó. Es algo multifactorial", argumentó Fort, asumiendo que “el socio quiere explicaciones, pero se la queremos dar con datos en la mano". Datos que todavía no maneja el club. Datos que desconoce a pesar de que hay casi 27.000 abonados no activaron el acceso a sus asientos en el Camp Nou al inicio de esta temporada por la pandemia, manejando una bolsa que asciende hasta las 40.000 localidades, el único que puede facilitarla a los tour operadores.

Investigación en marcha

En ese sentido, Fort insistió que el Barcelona "no ha vendido directamente esas localidades a los aficionados alemanes" ya que la venta estaba capada, tanto a la IP de los ordenadores que procedían de aquel país como a las tarjetas de crédito, además de indicar que desde el pasado martes ya no se vendían entradas presencialmente en las taquillas del Camp Nou.

"El Barça no ha vendido directamente esas entradas a los aficionados alemanes" Elena Fort - Vicepresidenta del Fútbol Club Barcelona

"Creo que el precio de las entradas no es el que determina lo que pasó", sostuvo la vicepresidenta del Barça, asombrada como todos cuando entró en el Camp Nou y lo vio inundado por una marea blanca de seguidores del Eintracht. "El club tomó todas las medidas que había considerado oportunas para evitar que la afición rival comprara entradas, pero no han sido suficientes", confesó Fort.

"El club es el primer responsable, no podemos huir de ninguna responsabilidad como la que tenemos. No me quiero olvidar de los socios que vinieron al partido, a los que pido disculpas", afirmó Fort, recordando que "debemos saber qué canales se han utilizado y qué ha pasado. Lo podremos saber cuando analicemos como han ido las ventas. No es solo un factor, son muchos factores".

"Debemos ver qué ha pasado. Pedimos un tiempo breve para poder explicarlo tranquilamente. No busco culpar al socio. El responsable máximo es el club" Elena Fort - Vicepresidenta del Fútbol Club Barcelona

"Debemos ver qué ha pasado. Pedimos un tiempo breve para poder explicarlo tranquilamente", se justificó la vicepresidenta del Barça. "No busco culpar al socio. El responsable máximo es el club", dijo Fort, asumiendo, además, que el Barça “debe repensar” toda la fórmula de ticketing y de acceso al Camp Nou. "Hay que hacer una reflexión general porque la ocupación real en muchos partidos de Liga es baja por parte del socio abonado".

El Barcelona se plantea ahora lo que "está haciendo mal" y, sobre todo, "qué medidas debe tomar" porque al abonado ha dejado de ir al Camp Nou, unido, además, a los problemas de seguridad que se vivieron durante el partido contra el Eintracht. "Habíamos reforzado la seguridad, pero no se pudo dar abasto. Había muchos alemanes, estaban en toda la grada", reconoció Fort.

"Quiero agradecer al socio la paciencia en esos momentos tan difíciles por los que tuvieron que pasar", indicó la vicepresidenta de relaciones institucionales del club azulgrana. "Reitero mis disculpas a los socios, hemos recibido muchas quejas de los socios porque es vergonzoso e inaceptable. ¿Depurar responsabilidades? No se debe descartar nada, pero ese análisis se hará cuando tengamos toda la información".

Además, en la zona alta del Camp Nou se encendieron varias bengalas. "Es absolutamente inexplicable que entren bengalas. No dejan pasar tapones de las botellas de agua y, en cambio, entraron bengalas. También tenemos que hacer autocrítica desde el punto de vista de la seguridad. Hay que asumir las consecuencias por incumplir las normas", añadió intuyendo el castigo económico de la UEFA por permitir la invasión alemana.