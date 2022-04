El entrenador del Zamora Enamora quiso destacar del partido de ayer por encima del resultado deportivo, la organización del evento “congregar hoy en día en Zamora a unas mil personas es algo importante y tengo que agradecérselo a toda la gente que está en el club y que se lo ha currado, como es el caso de Biel, Adrián, Alex, Javi... Ellos han estado a más nivel del que hemos estado nosotros en la pista. Hemos ganado pero para nada he tenido las sensaciones de partidos anteriore, empezando por mi en la dirección del equipo. La parte buena es que cuando no aparece un jugador, aparecen otros y hoy hay dos jugadores que quiero destacar, Solarin y Round, el primero por su actuación visible y el segundo por la no tan visible, intentando frenar al máximo anotador de la Liga, algo que fue fundamental para que el equipo ganase”.

Importante en el desenlace final fue el haber apretado en defensa tras los 21 puntos que le concedieron a su rival los zamoranos en el primer cuarto: “No somos un equipo especialmente talentoso y no hay ningún problema porque se puede ganar muchos partidos como estamos haciendo siendo tu principal activo la defensa. Lo que ocurre es que Algeciras propone este tipo partidos porque ellos se sienten cómodos en un partido en el que se tiren muchos triples, con posesiones cortas, con tanteos elevados, y de hecho, desde que ficharon a Rowan se han ido a 90 puntos. Al acabar el primer cuarto, les dije que teníamos que dar un paso adelante en defensa. En el momento en que lo conseguimos, el partido lo encarrilamos, pero ha sido bastante más complicado que la sensación que se haya podido transmitir desde el marcador”. El trabajo defensivo con Rowan y Miki Ortega, tuvo como contrapartida la gran actuación de Tiam, “pero a la larga, y ellos con una rotación un poco más corta que la nuestra, hemos conseguido sacar adelante la victoria. Esto, por supuesto que va de ganar, pero lo bonito en un deporte no es solo ganar, sino hacerlo lo mejor que puedes y si puedes hacerlo mejor, yo no estoy contento aunque se gane, y hoy habríamos podido dar una mejor versión. Sin ello, hemos ganado un quinto partido, seguimos con las opciones de tener el factor cancha en tu mano y ojalá hayamos enganchado a muchos de los que nos han venido a ver hoy por primera vez para lo que resta de temporada”, añadió Hernández Bris.