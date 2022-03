Hoy domingo a las 12:00 horas, el Palau d’Esports de Alzira abrirá sus puertas para acoger el encuentro correspondiente a la jornada 27 del campeonato de la categoría de plata del Fútbol Sala español entre el Alzira FS y un Caja Rural Atlético Benavente FS en horas bajas. Los de Chema Sánchez visitan a un rival complicado tras haber jugado entre semana y haber encajado la segunda peor goleada de la campaña. El 2-8 que le endosó el CD Leganés solo es superado por el 10-3 del Atlético Mengíbar el pasado 8 de diciembre.

Cabe recordar que el Alzira FS ya se impuso a los blanquiazules en la primera vuelta, cuando se hicieron con los tres puntos en La Rosaleda por 3-5 el pasado 6 de noviembre. Los de Braulio Correal son cuartos y, aunque solo han ganado un partido de los últimos cinco disputados, bien es cierto que se han consolidado como uno de los mejores conjuntos de la categoría.

Entre las filas del combinado alcireño se encuentra el pívot valenciano Rafa Ara, cuyos 18 tantos lo convierten en una de las mayores amenazas para la portería del Caja Rural Atlético Benavente FS. Los blanquiazules, por su parte, se encomendarán al olfato goleador de Pablo Ibarra, máximo artillero del equipo y uno de los mayores de la categoría, con 25 tantos, y a un Charliente en estado de gracia y que en los últimos partidos ha acudido puntual, y siempre en el mejor momento, a su cita con el gol.

El Caja Rural Atlético Benavente FS es octavo en la clasificación y, tras perder el martes la oportunidad de recortar distancias hacia los de arriba para meterse de lleno en la lucha por el play off, se encuentra igualado a partidos y cuatro puntos por debajo del umbral de tan cotizadas posiciones. Una victoria el domingo podría meter algo de presión al CD El Ejido Futsal, equipo que marca el límite de los puestos de play off; sin embargo, el combinado almeriense se mide al colista, un Movistar Inter FS B que no gana desde el pasado 8 de diciembre y que parece más que abocado a un prácticamente inevitable descenso de categoría.

SACUDIRSE COMPLEJOS

Los de Chema Sánchez deben intentar apuntalar su defensa y dejar de cargar con la losa de ser el segundo equipo más goleado de la categoría, solo superado por el mencionado colista. El Caja Rural Atlético Benavente FS ha encajado 27 goles en los últimos cinco encuentros, 15 de ellos en los últimos dos. Si bien también se trataba de un equipo goleador, pero la sensible baja de Malaguti ha reducido notablemente la capacidad anotadora de los blanquiazules.

A pesar de ello, los benaventanos han demostrado en otras ocasiones ser capaces de sobreponerse a circunstancias adversas y siempre, o casi siempre, competir contra prácticamente cualquier equipo. El encuentro de este domingo no es sino una gran reválida y una pintiparada ocasión para ahuyentar fantasmas y certificar, de nuevo, que este Caja Rural Atlético Benavente FS es el equipo que hace no tanto tiempo consiguió empatar y ser superior frente a uno de los mejores equipos de la categoría, como es el Peñíscola FS.

Si bien en esta ocasión no contarán con el siempre útil apoyo del graderío de La Rosaleda, los de Chema Sánchez son conscientes de que cuentan con el aliento de su gente y que harán todo lo posible para volver de la expedición a tierras valencianas con los tres puntos en la mochila. Tres puntos que, sin duda, supondrían un potente espaldarazo moral tras días complicados e importante para encarar con más esperanza la recta final del campeonato.