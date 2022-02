El delantero panameño César Yanis ya es uno más en el Zamora CF. El jugador, internacional con su país, llegó a primera hora de ayer a la capital del Duero en calidad de cedido, con la resaca de haber disputado el miércoles un partido clasificatorio para el Mundial de Qatar, y ya pudo conocer a los que son sus nuevos compañeros y también a su entrenador.

César Villafañe, director deportivo, se deshizo en elogios para un jugador “que querían muchos equipos” y quiso darle las gracias por “el esfuerzo y la predisposición” a la hora de fichar por el club rojiblanco, además de poner en valor el trabajo del Zaragoza en el momento de agilizar todos los trámites. “La opción de Yanis salió los últimos días de mercado, también por la situación en la que él estaba en el Zaragoza, y era un jugador al que querían bastantes equipos, y hemos tenido la suerte de contar nosotros con él. En Primera RFEF eran muchos los equipos que se habían interesado por él, al final todo salió el último día, pero al ser un jugador extranjero todo el tema burocrático es mucho más difícil”. También el protagonista se mostró contento de estar en Zamora después de unos meses en el Real Zaragoza donde apenas tuvo presencia, y es que en los últimos tiempos ha jugado más con su país que en el equipo maño donde sumó 61 minutos.

“Salí de Panamá con mucha ilusión de jugar en Europa”, recordaba el futbolista que, aunque las cosas no salieron como esperaba, llega a la entidad zamorana en un buen tono y dispuesto a ayudar. “En la parte anímica me siento bien, ahora que vengo de los partidos de mi selección, me ha tocado jugar, y me siento bastante bien”.

Con todo, Yanis espera aportar todo lo que esté en su mano en la tarea de la permanencia, destacando “en el regate, pase, asistencia y, si hay oportunidad, con goles”, y es que se siente “con ganas e ilusión de hacer las cosas bien”.

UNA FICHA LIBRE Y UNA PLANTILLA COMPENSADA

Ahora habrá que esperar nuevos movimientos y es que tras dar la baja a Astray, el Zamora tiene una ficha sénior libre y es posible que llegue un jugador de ataque en próximas fechas. A este respecto, Villafañe indicó que no hay nada cerrado pero explicó que a veces los tiempos y plazos se aceleran o retrasan, dependiendo de cada situación.

En lo que volvió a insistir el responsable del club es que tienen una gran plantilla, e hizo hincapié en que los cambios de este mercado de invierno se han producido porque en verano se fichó según el modelo de juego de David Movilla y ahora los recambios vienen dados por el sistema de Yago Iglesias. Además, aseguró que tanto hace meses como ahora tienen “una gran plantilla” admitiendo, no obstante, que quizá en la primera fase del curso no se sacó la mejor versión de algunos jugadores que ahora sí tienen más peso.