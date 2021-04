El Zamora CF experimentó ayer la cara más amarga del fútbol. El equipo rojiblanco encajó una injusta derrota ante el Valladolid Promesas y se complica mucho el poder acceder a las tres primeras plazas que dan acceso a disputar el playoff de ascenso a Segunda, aunque las opciones sigue ahí. Se enfrentaba a un rival directo que con este resultado le saca ya cinco puntos.

La derrota en el anexo de Zorrilla fue injusta porque los de Movilla no fueron inferiores al rival y cayeron por un riguroso penalti en el tiempo añadido cuando minutos antes Coscia había recibido una entrada dentro del área que no fue penalizada.

Entrando ya en lo que fue el partido, los rojiblancos entraron muy bien al campo y se adelantaron cuando solo habían transcurrido 2 minutos de juego. Carlos Ramos botó un saque de esquina que Íñigo Piña cabeceó al fondo de las mallas adelantándose muy bien a su marcador.

Tras el gol los zamoranos se plantaron muy bien en el campo, con las líneas muy juntas sin dejar que el Valladolid B tuviera ocasiones de gol. Con la ventaja en el marcador sí que dejaron el dominio y la posesión a los blanquivioletos pero estos eran incapaces de penetrar en la tela de araña que habían dispuesto los rojiblancos. Así, las llegadas de los locales eran muy inofensivas. Por ejemplo, en el minuto 6 Castri se internó por la banda pero la zaga zamorana no dejó rematar a Uche. En el minuto 10 Zalazar disparó sin peligro y en el doce la zaga ayer visitante despejó un centro de Fran Álvarez. Lo cierto es que el filial vallisoletano jugaba muy bien por las bandas con Castri y Fran Álvarez como puñales pero sus centros eran neutralizados una y otra vez por la zaga de un Zamora al que no le iba mal esta dinámica de juego.

Incluso el Zamora se atrevía en alguna ocasión en esta primera parte a asomarse por las inmediaciones de Gaizka. Así en el minuto 14 botó una falta excesivamente cerrada que atrapó el meta local. La réplica del Promesas llegó un minuto después con la ocasión más clara de la primera parte para los locales, Uche y Fran Álvarez se plantaron ante Villanueva pero el meta zamorano cerró muy bien los espacios y entre y uno y otro no fueron capaces de batirle. La contraréplica del Zamora fue doble, en el minuto 22 se internó Escudero pero su remate no encontró rematador y en el 25 fue Perero el que centró pero Fran Álvarez cortó un posible remate de Sergio García.

La primera parte tenía llegadas a las áreas y ningún equipo le perdía la cara al partido. Uche estuvo a punto de rematar un centro de Zalazar en el minuto 32 y Carlos Ramos remató a la media vuelta alto en el minuto 36. En esta dinámica de mayor control de los locales pero sin agobiar en exceso al Zamora llegó el gol del empate del Valladolid Promesas. Castri entregó el balón a Fran Álvarez que se fue de su par y chutó a portería. El balón tocó en Parra y fue a parar a la mano de Fran Álvarez que se aprovechó de ello para batir a Villanueva. El colegiado no vio esta más que posible mano (incluso el jugador se quedó parado seguramente pensando que pitaría la infracción) y el gol subió al marcador a pesar de las airadas protestas de los rojiblancos. No hubo tiempo para más en esta intensa primera parte y los de David Movilla se fueron a vestuarios cabreados por el polémico gol encajado.

El Zamora no acusó el gol encajado en la primera parte y aún salieron mejor al campo. En esta segunda mitad hubo menos llegadas a las áreas pero la mayoría fueron rojiblancas. Sergio García disparó alto en el minuto 46, Gaizka detuvo sin problemas un disparo de Escudero en el 73 y Ángel Romero también se sacó un tiro cruzado en el minuto 87 que detuvo Gaizka. Por parte local, solo destacar algunas escaramuzas de Zalazar o un centro de Dali muy cerrado en el minuto 88 que detuvo sin problemas Villanueva.

En el minuto 89 se produjo una jugada muy protestada por los jugadores del conjunto zamorano, tras una gran jugada colectiva Coscia pudo ser objeto de penalti por parte de Lucas Freitas. El colegiado se entendió de esta acción pero no de la última del partido. Paulo Vitor solo hacia 20 segundos que había saltado al terreno de juego cuando se internó en el área y recibió una entrada muy light en el área. López Vila señaló este riguroso penalti (pareció mucho más claro el cometido sobre Coscia) y Paulo Vitor lo chutó. Para colmo de mala fortuna para el Zamora, Villanueva se lanzó muy bien y desvió el balón pero con tan mala suerte que le cayó de nuevo a Paulo Vitor que, a la segunda, no perdonó. Ya no hubo tiempo para más porque era el minuto 93.

De este modo, los de David Movilla se fueron de vacío de Valladolid en un partido que no merecieron perder pero en el que les salió cruz en las decisiones arbitrales más importantes. Con todo, el Zamora debe quedarse con la buena imagen mostrada ante un filial, el Valladolid Promesas, que cuenta con jugadores de mucha calidad.

