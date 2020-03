El Villaralbo recibe una dura goleada en su visita a El Bierzo

La Ponferradina B pasó por encima de un Villaralbo que no pudo contener el vendaval ofensivo de los locales. La primera parte inició con mucho ritmo, la Ponferradina no tuvo problemas para entrar en el partido y salió a por todas desde el primer minuto, golpeó en el minuto 11 después de algunas oportunidades poco claras para materializarlo antes. Alexander Vidal marcó el 1-0 aprovechando un buen pase.

El segundo tanto llegó 20 minutos después, Edward Bolaños abría su cuenta particular con un buen tiro que suponía el 2-0. No tardaría demasiado en hacer lo mismo, en el minuto 34 sentenciaba el partido enterrando todas las opciones de un Villaralbo que no pudo contener los ataques del filial de los leoneses.

Antes de terminar la primera mitad llegó el cuarto gol de los locales, Aziz Sagna se adelantaba a la defensa del Villaralbo para anotar su gol y dejar el electrónico en 4-0.

El partido estaba decidido desde hace muchos minutos y a pesar de ello la segunda parte empezó de la misma forma que la primera y 2 minutos después de la reanudación llegaba el tercer tanto de Edward Bolaños que completaba su hat-trick en únicamente 47 minutos. La manita estaba completada y el técnico de la Ponfe B decidió dar descanso a un Bolaños que parecía estar tocado por una varita mágica. En el 53 Richerly De los Santos ingresó por la estrella.

El Villaralbo tuvo unos minutos de relativa tranquilidad cuando los locales levantaron el pie del acelerador y tuvieron un tramo calmado en el que no fueron a hacer sangre ante un rival que parecía que estaba sufriendo en el verde ante tal avalancha de juego ofensivo. Cabe destacar la actitud del conjunto azulón, no hubo entradas duras producto de la frustración que podía causar el resultado.

Pasada la hora de partido llegó el tanto del honor del Villaralbo, Abel López conseguía anotar el 5-1 que no celebró con demasiada alegría producto del marcador global.

Quedaba un gol por verse en el partido y lo selló De los Santos que había entrado anteriormente dejando el definitivo 6-1 en el minuto 74. Los últimos minutos no tuvieron demasiada historia, poco ritmo y dos equipos que decidieron que no era el momento de apretar el acelerador, ni la Ponfe quiso hacer más daño ni los visitantes buscaban demasiado su segundo tanto para maquillar el marcador.

La Ponfe B da un paso más al sumar los puntos con autoridad y hunde a un Club Deportivo Villaralbo que encaja una goleada escandalosa y difícil de digerir.