El Amigos del Duero derrota con solvencia al Santa Marta

La liga Gonalpi traía un duelo muy igualado en la zona media. El Santa Marta de Tormes recibía al Zamora Amigos del Duero en un encuentro con ambos contendientes con seis puntos y con la intención de dar un salto cualitativo en la tabla.

La única diferencia entre ambos equipos se encontraba en la defensa. Las amarillas llegaban al choque solamente con tres tantos encajados mientras que las locales habían recibido nueve goles en tres partidos, unos números bastante alejados de la realidad de la zona media. Y a estos guarismos quedaba añadirles la que se le avecinaba con la visita del Amigos del Duero.

El nombre propio del partido, y de la jornada también, fue el de Alba Fariza. La jugadora zamorana sacó todo su arsenal contra el Santa Marta de Tormes y anotó un póker de goles que mantiene al Amigos del Duero en la parte alta de la tabla. La jugadora visitante no despreció las conocidas facilidades defensivas del Santa Marta y no despreció la asistencia de Lara Pastor cuando no habían pasado ni diez minutos. Fariza, a lo largo de la primera parte, pudo volver a encontrarse con el gol pero un larguero y el poste se interpusieron en su camino.

Tras el paso por los vestuarios Sara consiguió el empate para las locales tras un buen arreó inicial; no obstante, Fariza apareció cuando su equipo la necesitaba con dos goles en diez minutos.

Eva le puso picante al asunto transformando un tiro libre para poner el 2-3. Hasta que, como no, volvió a aparecer Fariza en la jugada siguiente para batir por cuarta vez a la guardameta local, esta vez de vaselina, y dejar sin ninguna opción a una locales que deben mejorar sus prestaciones en defensa para no mirar de reojo la zona baja de la tabla.