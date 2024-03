Sayago, comarca viva y creadora

"En la historia de Sayago se tendrá que hablar de los que pusieron a nuestra comarca en el mapa". Con el objetivo de poner la lente lo propio y mantener las señas de identidad de una comarca "con alma", se acaba de plantar en Fariza la semilla de un proyecto que no pretende ser flor de un día.

Más de una veintena de escritores, periodistas, artistas, empresarios… atendieron la invitación de José Martín Barrigós –autor de "Mítico Sayago" entre la profusa actividad creativa– para reunirse, presentar obras, exponer ideas y exaltar una comarca que "tiene futuro" defendía el alcalde anfitrión, Manuel Ramos, al situar en la balanza fortalezas y debilidades. Los males del medio rural no ocurren solo en Sayago, es un problema generalizado en Europa" abundó el alcalde de Almeida y diputado provincial, Miguel Alejo.

Frente a discurso efectista de los políticos –solo dos–, la lluvia fina de los creadores. Por Fariza pasaron sayagueses, desde luego, pero también amantes de esta comarca, viajeros que la descubrieron y se embelesaron. Y lo plasmaron en un libro. Después de recorrer junto a su marido toda Europa en autocaravana, Ana Pose recaló en Sayago y "quedé eclipsada". De ese flechazo salió "Súbete al paisaje, en Sayago. Mucho más que los Arribes" donde descubre una comarca más allá del cañón del Duero. "Los turistas, que no los viajeros, pasan de largo por la esencia de Sayago, que son sus pueblos y sus gentes. Sus cortinos y cigüeños. Los pueblos de Europa son bonitos, pero no tiene alma" defendió esta madrileña afincada en un pueblo de Ávila cuando aparca su casa rodante.

En Fariza titilaba el sentimiento sayagués. Como el expresado por Ramón M. Carnero, cronista oficial de Pereruela. Un escritor y cronista hecho así mismo que, sin pasar por la Universidad, es uno de los grandes divulgadores. En su intervención no se olvidó de Tere Guerra Pino, de Sogo, quien con las limitaciones severas que le impone una parálisis cerebral, ha relatado en primera personas experiencias de su vida y el mundo de la discapacidad.

Nacida en Muelas del Pan, la escritora Concha Pelayo, incidió en la influencia del territorio "que nos condiciona de por vida". O Martín Barrigós, inspirador del encuentro, escritor y periodista de Almeida, centrado ahora en "escribir solo de Sayago", donde se ha instalado después de una vida en la diáspora siempre con su tierra en la retina.

Manuel Jesús de Pedro, que se asentó hace unos años en Muga procedente de Madrid, y ha reflejado en sus libros "el alma de Sayago". Vicente Alberca y su libro "Aquella manera de vivir", sobre el Sayago agrícola y ganadero de la posguerra. O un Pedro Crespo poniendo negro sobre blanco el drama de los autores huérfanos de editoriales que publiquen sus obras. En su caso "Cuentos, canciones, costumbres, creencias, trabalenguas y otros textos de Sayago".

En el encuentro de Fariza cabían también sus gentes, los resistentes, los que mantienen el tejido productivo, ganaderos y empresarios que apuestan por la tierra. Ángeles Santos, ganadera y vecina de Fariza, exaltó "la importancia de la formación y el amor a la tierra". Ella y su familia, al completo, han apostado por el pueblo con una explotación de ganadería ecológica y quesería donde trabajan los padres y sus tres hijos. Las nuevas generaciones contribuyen a mantener abierta la escuela del pueblo. "Creo que hay que fortalecer las raíces del medio rural. Al final un árbol crece porque las raíces son fuertes".

Un ejemplo aplaudido por los participantes reunidos en el albergue municipal "La Rueca" de Fariza, donde también tuvo voz Francisco Rodríguez, presidente de la Asociación de Empresarios de Sayago. Tras apostar por iniciativas que impulsan y estimulan a las empresas, como las jornadas gastronómicas, Rodríguez defendió Sayago como "una comarca viva" donde, advirtió, "o nos ponemos las pilas, o no se cómo acabaremos".

Y Fariza como principio, que no final, de un proyecto donde dar voz a los creadores -no están todos los que son-, a quienes "gastan horas" escribir, hablar, pintar o esculpir sobre un Sayago milenario y mítico. Un museo al aire libre que sus gentes se niegan a perder.

Manuel Salmerón y Nieves Miguel / J. C. T.

"Hablemos de Abelón", ejemplar y edificante iniciativa cultural

Manuel Salmerón, artista andaluz afincado en Abelón de Sayago, es el inspirador de la revista "Hablemos de Abelón" que, después del ninguneo del Ayuntamiento de Moral, ha logrado sobrevivir con el apoyo de los vecinos y un grupo de colaboradores que dan contenido a la publicación. Manuel Salmerón y Nieves Miguel presentaron en Fariza un modesto y ejemplar proyecto cultural convertido en altavoz y recopilador de interesantes trabajos. Sobre los maestros, los molinos, La Albañeza. Contó Salmerón cómo encontró en Abelón "un mundo desconocido que me subyugó y al que los abeloneses no concedían valor". Con la experiencia de una publicación local similar en el País Vasco, donde trabajó durante muchos años, y el apoyo de colaboradores como Nieves Miguel, ya está en marcha el número 4.

Donaciano Bartolomé / J. C. T.

"Editorial Sayago", libros sobre los pueblos y "quién es quién"

Profesor de Periodismo Especializado de la Universidad Complutense de Madrid (jubilado), y ahora Juez de Paz en Roelos de Sayago, Donaciano Bartolomé se presentó en Fariza con un rosario de "deberes". "Pepe (Martín Barrigós) ha encendido el fuero, pero todos nosotros somos troncos de una encina que va a alimentar ese fuego". Propuso la continuidad del foro nacido en Fariza con una convocatoria anual, una biblioteca de Sayago con las aportaciones de libros y panfletos especializados, un libro sobre "quién es quién" en Sayago, un libro del "pueblo a pueblo", estudios sobre "el futuro prometedor de esta tierra" y una "Editorial Sayago con la modesta cantidad de 1.000 euros aportados por cada Ayuntamiento y donde todos los escritores sayagueses podamos acudir".

Miguel Herberg / J. C. T.

Proyecto sobre la tierra a través de los ojos de Justo Alejo

Cuñado de Justo Alejo y depositario de buena parte del legado del poeta de Formariz, Miguel Herberg lleva tres años intentando hacer una película sobre Sayago "a través de los ojos de Justo Alejo y de sus poemas. Pero no hay ayudas". Escritor, guionista y director de cine, Herberg tampoco ha podido sacar adelante la Casa de la Cultura de Justo Alejo en su pueblo, pero se ha dado de bruces con el Ayuntamiento de Villar del Buey que "dice que no tiene lugar para hacerlo". Así como hay escritores que no pueden publicar porque ninguna editorial por sus obras, Miguel Herberg también intenta crear una obra con "los 12 rollos fotográficos y 15 cintas magnetofónicas grabadas por Justo, donde está recopilada la vida de esta tierra. A la gente le encantaría porque es la historia de Sayago".

