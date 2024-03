El Procurador del Común pide "verificar la calidad" de la Sanidad en Tábara

El Procurador del Común en Castilla y León, Tomás Quintana López, ha pedido a la consejería de Sanidad "verificar la calidad de la asistencia sanitaria" prestada a los usuarios de la zona Básica de Salud de Tábara.

El Procurador del Común ha resuelto así la queja presentada por vecinos de la Zona Básica de Salud de Tábara , donde denunciaban que el servicio de guardias médicas para 25 pueblos dispone únicamente de un médico y un enfermero "lo que significa que cuando hay una salida el Centro de la ZBS queda cerrado". Ante esta queja, el organismo ha pedido que se tomen las medidas oportunas "para evitar" que el Centro de Salud de Tábara permanezca cerrado "ante la eventualidad de que se produzca una incidencia que obligue al personal sanitario a desplazarse fuera de él", según ha reconocido Quintana López.

A pesar de esta resolución favorable a las quejas de los denunciantes de Tábara, el Procurador del Común ha comprobado que la plantilla de la zona, compuesta por nueve médicos de equipo y un médico de área, "están cubiertas todas las plazas de equipo", incluida la correspondiente a la de la jubilación de un profesional en septiembre de 2022, que la queja presentada señalaba que no se había cubierto de manera incorrecta. A pesar de que la plantilla está completa, el Procurador del Común recuerda "la necesidad de que se prevea las posibles incidencias que puedan surgir", como vacaciones, licencias, permisos o bajas laborales de los profesionales y que no deberían afectar "los derechos de los pacientes a recibir una asistencia sanitaria de calidad". Estas ausencias "deberían cubrirse por profesionales contratados de manera que no supongan una sobrecarga de trabajo en el resto de los compañeros ni tampoco una merma en la atención sanitaria recibida por los pacientes".

"La preocupación e inquietud de los habitantes de las zonas rurales, como ocurre en el caso de la Zona Básica de Salud de Tábara, están justificadas en muchos casos"

En relación con otros puntos de la denuncia, el Procurador del Común ha resuelto que "no consta ninguna reclamación" con respecto a la afirmación de que el equipo médico no asiste presencialmente a alguno de los consultorios "el día que le corresponde" y en su lugar envía al enfermero "o pide que los pacientes acudan al Centro de Salud de Tábara". Respecto a esta afirmación, el organismo continúa que la atención se encontraría "garantizada" gracias a que "los profesionales sanitarios permanecen localizados en todo momento mediante la telefonía móvil a través del centro coordinador de emergencias sanitarias de Castilla y León (CCU): "Por tanto, la atención se encuentra garantizada, aunque el Equipo de Atención Primaria se encuentre en otra urgencia".

En este sentido, el Procurador del Común ha destacado que "la determinación de la cantidad de profesionales que tienen que realizar las jornadas de atención continuada se fija atendiendo al número de tarjetas sanitarias". En el caso de la Zona Básica de Salud de Tábara, esta tiene asignadas 3.291 tarjetas sanitarias individuales (TSI) de los usuarios domiciliados en las 25 localidades que conforman la demarcación. "En ningún casi puede depender de un hecho puntual como que, en ocasiones, los profesionales tengan que salir del centro de salud para atender un aviso domiciliario", ha concluido Quintana López en defensa de que "los recursos públicos son limitados y los gestores públicos están obligados a gestionarlos con la mayor eficacia y eficiencia".

A pesar de ello, el Procurador del común ha reconocido que "la preocupación e inquietud de los habitantes de las zonas rurales, como ocurre en el caso de la Zona Básica de Salud de Tábara, están justificadas en muchos casos", ya que entienden que la realidad "demuestra que el sistema público de salud tiene limitaciones y con frecuencia se muestra insuficiente ante las necesidades que requiere la población, especialmente la que reside en el medio rural".

Suscríbete para seguir leyendo