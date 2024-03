«Bercianos representa la fe vivida con sencillez, recogimiento y fraternidad»

José Manuel Chillón Lorenzo, nacido en Toro en 1978, profesor titular de Filosofía Contemporánea de la Universidad de Valladolid y Gerente Ecónomo de la Diócesis de Zamora ha sido el elegido por la Hermandad Penitencial del Santo Entierro de Bercianos de Aliste para pregonar mañana la Semana Santa declarada Bien de Interés Cultural (BIC) y Fiesta de Interés Turístico Regional de Castilla y León. Es además vocal del Comité de Ética Asistencial del Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid y profesor visitante en la Universidad Nicolás Copérnico de Torun en Polonia.

–Cuéntenos un poco su historia más reciente.

–Desde abril de 2022 soy Gerente Ecónomo de la Diócesis de Zamora y en junio de 2023 fui ordenado diácono por el obispo Fernando Valera Sánchez. Una de mis facetas es la de compositor de letra y música de himnos y canciones religiosas, la última de las cuales es «Soledad. Madre del amor crucificado», que es un himno a la Virgen de la Soledad de Zamora con motivo de su coronación canónica. Mis intereses académicos consisten en tratar de descubrir la racionalidad de los procesos de comunicación, así como la filosofía contemporánea desde la fenomenología de Husserl y Heidegger.

–La Raya de España y Portugal es una tierra de acogedoras gentes, rica en costumbres y en tradiciones. ¿Conoce ya Aliste?

–Conozco, a trazos generales, la comarca de Aliste, pero no todo lo que a mí me gustaría. Ahora bien, es curioso que todos los estereotipos con los que nos referimos habitualmente a esta tierra alistana y a sus gentes, además, son ciertos. Y es que es verdad que sus gentes son sencillas y humildes, que sus vidas se han fraguado a base de trabajo y de esfuerzo, que su tierra ha sido casi siempre olvidada y abandonada, que su fe es profunda, que su capacidad para generar comunidad es increíble.

–¿Cuándo y cómo surgió su primer acercamiento a la localidad de Bercianos de Aliste?

–Conocí al pueblo de Bercianos, presencialmente, durante el Viernes Santo del año 2002, con mis amigos. En realidad, lo reconocí, porque ya lo conocía de oídas. Y pasó, como diré en el pregón, lo que siempre pasa: ir a Bercianos es querer volver a Bercianos.e vuelto en dos ocasiones más, aunque, la última, fue un Viernes Santo pasado por agua. Y evidentemente, este año será para mi muy especial.

–¿Qué supone para usted haber sido el elegido pregonero de la Semana Santa por la Cofradía del Santo Entierro?

–Cuando Juan Lorenzo Blanco, el presidente de la Cofradía del Santo Entierro, y Fernando González Rodríguez el alcalde, me propusieron ser el pregonero, sentí que era un cargo que no me correspondía y una tarea del todo excesiva para lo que podría aportar. La lista de los anteriores pregoneros me hacía sentir del todo pequeño por ese auténtico honor. Un honor maximizado por la falta de conexión real con este pueblo. Ni soy de allí, ni me he dedicado a estudiarlo (aunque para escribir el pregón haya leído cientos de páginas y noticias) ni conozco especialmente a nadie allí.e sido pregonero de mi Semana Santa, de la Semana Santa de Toro, uno de los momentos más especiales para mí y los míos. Con lo cual, esta falta de conexión con Bercianos y la sorpresa con la que recibí el encargo, hace que me lo tome como una responsabilidad mayor, si cabe, y con una inusitada sensación de nervios por no saber si podré estar a la altura de lo que se requiere.

–¿Cuál cree usted que ha sido el secreto para haber presentado la tradición en su esencia pura?

–De esta Semana Santa me llama la atención todo. Lo digo de corazón. Nada es pasajero ni en vano. Todo tiene un sentido, responde a un orden. Es curioso cómo se puede celebrar algo tan sin protocolo y a la vez con tanto fundamento. Todo tiene un por qué. Desde cómo se convida a la casa del mayordomo recién nombrado, hasta dónde y cómo se decide poner el Monumento. Desde por qué se distinguen los colores de los pendones del jueves y del viernes, hasta el modo solidario de poner la Cruz del Descendimiento la mañana del viernes. Pero hay algo que siempre me llama la atención y me mueve el corazón: cuando alguien del pueblo de Bercianos, al explicar su Semana Santa, su Pasión, para de hablar porque se emociona. Es increíble cómo la Pasión apasiona, y cómo esa vivencia da energía para todo lo que significa Bercianos. En el pregón insistiré en que todo brota en Bercianos de la Semana Santa y todo desemboca en Bercianos en la Semana Santa.

–Capas pardas alistanas de honras y respeto y túnicas de blanco lino. Patrimonio material e inmaterial.

–Las capas pardas alistanas, la vestimenta, los manteos, la toquilla, el miserere, las Siete Palabras, el sermón… y lo genuino es que esto se haya mantenido no porque esté escrito ni porque haya una regla o un conjunto normativo, sino a través de la tradición, de lo que unos vieron a los otros, de la palabra oída y hablada, contada y cantada… con lo frágil y manipulable que es todo lo que no está fijado y determinado. Sin duda el patrimonio inmaterial ha nacido de la fe y a la fe alimenta. Ese es el verdadero tesoro de Bercianos y de las gentes de Aliste. Aquí es más fácil creer porque el modo de vida habla el mismo lenguaje que el del Evangelio. Para los que somos de fuera, probablemente para quienes viven a unos pocos kilómetros y no te digo nada para el mundo en el que nos movemos, es como de ciencia ficción que, a la llamada al concejo, asistan todos con el interés de cuidar lo común. ¿Ves? Cofradía, comensalía, concejo… siempre la comunidad, siempre los demás, siempre lo que es de todos, lo que afecta a todos. No hay palabras.

–Para un alistano oír sus reflexiones sobre Bercianos y su Pasión suena a sentencia, como si la conociera de toda la vida.

–La Semana Santa de Bercianos concentra todo lo que es y lo que debe ser la celebración de la Pasión de Cristo, Muerte y Resurrección: fe, autenticidad, rito, tradición, convicción y popularidad. Bercianos es como la pasión en formol; como el tiempo detenido y condensado. Bercianos representa la fe de un pueblo vivida, confesada y proclamada. Pero Bercianos es pueblo, se constituye como pueblo, exactamente por la fe. Bercianos vive lo que cree. Bercianos celebra lo que cree exactamente como vive: con sencillez, recogimiento, solidaridad y fraternidad. A la Semana Santa de Bercianos no le falta nada porque todo lo que no tiene le sobra. Se trata ahora de que aquella experiencia de fe así de bien y auténticamente expresada, se mantenga, se avive y se fortalezca.

–¿Cómo se desarrollará el pregón de Semana Santa?

–La iglesia de San Mamés es el escenario en que tiene lugar el pregón desde su puesta en marcha en 2012. Este año se eligió el 16 de marzo: sábado. Con la Cofradía del Santo Entierro presente, la presentación correrá a cargo de mi amigo Cipriano García, director general de Caja Rural de Zamora.

–¿Cómo se fraguó la venta de la Casa Rectoral de la antigua parroquia de San Mamés a la cofradía?

–Como Gerente Ecónomo del Obispado, soy el responsable de acordar los precios de las ventas y de recibir a quienes quieren hacer una oferta que el Consejo Diocesano valorará en su momento. Es cierto que, en general, el Obispado no vende. Pero es verdad que hay gente que quiere comprar y entramos en negociación si cumple los criterios que nos hemos dado al respecto. Desde que tomamos posesión como equipo económico, los bienes que estaban destinados al sustento del clero de las parroquias hemos decidido que pasen ya no a la administración central, sino a las propias parroquias. De modo que, quien compre la casa parroquial o la finca de cualquier pueblo, sabe que su dinero va a repercutir directamente en su parroquia. La casa parroquial de Bercianos, después del incendio, solo podía servir para provocar algún problema no deseado. La Cofradía y el Ayuntamiento vinieron a verme y enseguida acordamos un precio simbólico de 3.000 euros. De esta forma, la parroquia vería incrementada su tesorería para hacer frente a obras o mejoras y la cofradía tendría un lugar de reunión y sede social. Así es como la Iglesia contribuye también al desarrollo de la zona.

–¿Conoce otros valores alistanos como la gastronomía y productos de alta calidad?

–La gastronomía tradicional de Aliste es como todo lo de la comarca: auténtico. Comer en esta zona es siempre un majar exquisito. Creo que he probado todos los sitios más conocidos y no podría decir nada que no me haya gustado. Y de la Ternera de Aliste, qué le voy a decir. La única pena es que concentra, además de esa pureza y naturalidad, toda la rémora que pesa sobre esta zona y sobre Zamora, en general: somos incapaces de hacernos escuchar, de que alguien se fije en nosotros, de que alguien reconozca el tesoro de esta tierra.