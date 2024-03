Farmacias y drones, los dos aliados inesperados contra las desapariciones

Las tecnologías punteras del futuro y las redes de apoyo del presente han sido las protagonistas del segundo día de las jornadas sobre desapariciones involuntarias, un evento pionero en España que el miércoles clausuró su tercera edición y que destacó el papel de las tradicionales farmacias rurales y los avances en drones como dos de los aliados más importantes para el desarrollo de la lucha contra esta problemática ligada a la despoblación.

Las farmacias rurales se presentan como "sensores para detectar las primeras señales", según ha explicado María Teresa Ares Juan, miembro del Colegio Oficial de Farmaceúticos de Zamora y responsable de la farmacia de Mombuey, un territorio en el que esta profesional trabaja desde hace 16 años, tiempo en el que ha visto como este municipio del norte de la provincia ha sufrido los estragos del "envejecimiento y la despoblación".

Para esta profesional, las farmacias se erigen como entes "indispensables" en territorio rural, donde los profesionales extienden su cometido y compromiso con una población a la que conocen "de manera muy cercana", por lo que son los primeros que pueden "detectar" casos de personas con alto riesgo de desaparecer debido al deterioro cognitivo, afecciones o la toma de medicaciones "que comprometan su vida", recuerda la profesional.

La labor profesional de los farmacéuticos rurales comprende tres ejes, el asistencial, el social y el digital. "En el asistencial trabajamos en la adherencia terapéutica, que es el grado de cumplimiento de la toma de medicación". La receta electrónica es una de las mejores herramientas para ellos "gracias a ella sabemos si una persona va a la farmacia y si toma la medicación", explica Ares Juan sobre la "digitalización" con la que cuenta esta red de entidades sanitarias.

Este seguimiento puede mejorarse, y desde hace un tiempo los farmacéuticos rurales preparan dispositivos personificados de dosificación con el objetivo de asegurar cada una de las tomas: "Emblistamos la medicación de cada persona repartida en tomas de mañana, tarde y noche", relata la profesional de Mombuey sobre un sistema que permite al farmacéutico controlar cada toma de las personas para asegurar que esta se cumple, a prueba de despistes y olvidos.

"Como la entrega de esta medicación se pacta semanalmente, si no va el día acordado sabemos que ha pasando algo, o si nos entrega el sistema anterior con algo sin tomar vemos que puede tener deterioro", continúa la profesional sobre la información detallada de la que disponen para localizar lo antes posible cualquier problemática.

Ante estas primeras señales, los farmacéuticos rurales son los "sensores" capaces de detectar un posible problema en sus vecinos, gracias a la cercanía que las farmacias rurales llevan por bandera y que hacen posible que las personas recurran a ellas durante todos los días del año.

Los efectos de la despoblación que las farmacias rurales intentan combatir también les afectan a ellas, ya que la baja población compromete en algunos casos la sostenibilidad de estos centros desplegados por toda la provincia. Para ello, la administración cuenta con un programa de apoyo económico donde se integran las llamadas farmacias VEC (Viabilidad Económica Comprometida), que aportando los datos de facturación mensual, "sí reciben una ayuda", explica la profesional sobre un servicio que se ha demostrado "hay que mantener".

Inteligencia Artificial para buscar personas

A la derecha, César Ortega Chíes, interviene durante la presentación del proyecto «DroneFinder». | J. L. Fernández / Irene Barahona

Además del análisis de las farmacias como un recurso que ya está presente en el territorio, las jornadas sobre desapariciones han abordado los últimos avances tecnológicos en la materia, unas herramientas punteras que han llegado a Zamora desde Galicia, donde en diciembre de 2023 se concluyó el proyecto "DroneFinder", que estará operativo en un futuro cercano en la comunidad gallega y que la Guardia Civil de Zamora ha querido conocer.

Este proyecto ha estado encabezado por César Ortega Chíes, director del área de emergencias de Aeromedia, empresa que ha desarrollado esta potente solución en caso de desapariciones en colaboración con Indra y el Instituto Tecnológico de Galicia.

Pensado para personas especialmente vulnerables, "DroneFinder" utiliza este dispositivo volador como un soporte en el que integrar tecnologías de búsqueda. Este sistema utiliza "una baliza que es desatendida" que las personas con riesgo de desaparecer llevan consigo, según relata Ortega Chíes sobre un dispositivo que "solo se activa" por el operativo de emergencias en caso de que la persona se pierda. Esto supone una diferencia con otros dispositivos de seguimiento que implican que sean las mismas personas desaparecidas las que activen la alerta, un aviso que puede no llegar nunca en caso de que estas personas sufran deterioro cognitivo.

Esta baliza que porta la persona desaparecida despierta ante la llamada del dron, al que envía sus coordenadas, incluso aunque no haya cobertura, ya que este sistema funciona a través de la radiofrecuencia. En caso de que la persona no porte esta baliza, el dron incorpora tecnologías capaces de detectar teléfonos móviles aunque estos no tengan cobertura: "este simula que es una torre de telefonía, el teléfono móvil que está en medio del monte lo detecta e intenta conectarse en busca de cobertura", explica el experto sobre la solución que han conseguido incorporar.

Toda la información que el dron recibe se redirige hasta el puesto de mando, desde donde se controla, y adonde también se envían imágenes, ya que como cualquier otro dron dedicado a la búsqueda de personas este incluye cámaras; eso sí, con una vuelta te tuerca: DroneFinder incorpora Inteligencia Artificial para analizar las imágenes y detectar personas en tiempo real. "Se analiza el vídeo del drone para detectar personas, algo que puede ser muy difícil de discernir en lugares de arbolado, matorral o en situaciones en las que la persona se haya caído y permanezca oculta", ha explicado Ortega Chíes sobre los últimos avances que se incorporarán en los operativos de búsqueda de Galicia, y que asegura, siguen la tendencia general de integrar la tecnología, avances en los que la Guardia Civil de Zamora se ha fijado como un ejemplo a tener en cuenta.