Una banda zamorana elige Villardeciervos para grabar su vídeo musical: aquí lo puedes ver

Por todos es sabido la belleza de la localidad zamorana de Villardeciervos y todo el entorno que le rodea. El municipio, perteneciente a la comarca de La Carballeda y que se encuentra asentado a los pies de la Sierra de la Culebra, es todo un reclamo de turistas de diferentes puntos de España.

El casco urbano que constituye la villa fue declarado bien de interés cultural en la categoría de conjunto histórico en el año 1987.

Vídeo musical

Tanto es así que la banda zamorana llamada “Project Claudia” ha elegido este lugar para grabar su vídeo musical.

Aquí lo puedes ver:

"Project Claudia"

"Project Claudia" es una banda zamorana de pop-rock, formada en 2018. Claudia (voz y guitarra), Alberto (bajo) y Óscar (batería) se unieron con el propósito de dar forma a temas nuevos, donde cada uno aportara su propio pulso e ideas. Con un estilo pop-rock, la banda no teme añadir otras influencias a su música, como blues, country, rock sureño o incluso progresivo.

La publicación en 2020 de Chasing Dreams, su primer disco, fue la consolidación de la banda, que no ha parado de componer y producir temas hasta la actualidad, conformando un segundo disco más maduro musicalmente titulado Chronicle of the Universal Cycles (2023).

Ahora, ha lanzado un nuevo tema musical, grabado en Villardeciervos, y bajo el nombre “Wounder Healer”, el cual ya está disponible en las diferentes plataformas musicales.