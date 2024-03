La madera subastada en la Sierra de la Culebra asciende ya a 21,3 millones

Representantes de la Consejería de Medio Ambiente y representantes de la Mesa Intersectorial de la Madera participaron ayer en una jornada técnica centrada en los aprovechamientos, que se desarrolló con una visita a Otero de Bodas y una mesa de trabajo en Villardeciervos.

El representante de la Junta, José Ignacio Rojo, precisó que es una "buena zona para juntarnos y no porque sea específicamente de Zamora, sino general y de intercambio técnico" en este caso con la Mesa Intersectorial como entidad que representa todos los intereses dentro del sector maderero. De la Sierra de la Culebra se ha extraído madera por importe de 21,3 millones de euros, en las cuatro subastas realizadas en los terrenos quemados en Montes de Utilidad Pública.

José Ignacio Rojo concretó que la extracción se ha realizado conforme a la normativa y Ley de Montes "más despacio de lo que hubieran querido los maderistas y más deprisa de lo que nos hubiera gustado pero las plagas y las necesidades de sacar obliga". Al final "ha resultado una operación bastante buena porque en un plazo de tiempo bastante razonable se ha podido sacar un porcentaje también muy alto de la madera que no podía quedarse. Por un lado para sacarla cuanto antes por el mayor valor posible para las entidades propietarias y por otro lado para evitar problemas fitosanitarios que al final los está habiendo". La gestión "ha permitido contener los problemas".

El precio de la madera no ha tenido una oscilación significativa, reconocía Rojo, "como la venta de la madera se ha hecho en cuarto subastas bastante cercanas, sobre todo las tres primeras, en los precios no ha habido una oscilación significativa". El producto era además "muy homogéneo" y el plazo "muy corto". Esas dos condiciones "no suelen dar lugar a cambios muy importantes".

Sobre el arreglo de caminos y carreteras por el tránsito de camiones "en primer lugar hay que esperar a que se cumplan los plazos de la explotación, y ver si los propios adjudicatarios van a llevar a cabo el arreglo del camino y sino ejecutar avales y arreglar, en lo que a pistas se refiere". En cuanto a carreteras "es una cuestión a medio plazo" y depende de la titularidad Diputación, Junta o Estado y cuando termine el proceso de extracción. No sería lógico empezar a arreglar la carretera cuando aún quedan, no son muchos, pero a efectos de mantenimiento de una carretera todavía es un tráfico pesado significativo.

Sobre las quejas de las empresas locales, "la subasta ha sido mediante concurrencia pública".

La empresaria de Miñocuevo de Ferreras de Arriba, Raquel Arroyo Arroyo, trasladaba su desconformidad por no poder asistir a la reunión como Pyme local y por la falta de representación de las asociaciones maderistas zamorana no representadas en la mesa intersectorial.

Arroyo afirmó que "las subastas que han hecho de la madera han sido de cantidades muy grandes de un millón de euros, de 400.000 euros. Siendo esas cantidades tan grandes nosotros no hemos podido entrar. Hasta la cuarta subasta que pedimos que por favor se hicieran lotes pequeños para poder acceder las empresas pequeñas de la zona, que nos dejaban sin nada". Perteneciente a una de las asociaciones, "no está representada en la mesa intersectorial y no nos dejan asistir".