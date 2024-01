Ganaderos del oeste zamorano deberán revacunar las cabañas contra la lengua azul

La situación sanitaria de la lengua azul –enfermedad vírica no contagiosa que afecta a los rumiantes y que es transmitida por los mosquitos de la especie Culicoides– obliga a la revacunación de ganado vacuno y ovino en las unidades veterinarias de Alcañices, Bermillo de Sayago y Puebla de Sanabria, zonas restringidas por la afectación del serotipo 4 del virus. En estas comarcas del oeste zamorano se deberá aplicar una dosis antes de los 13 meses de la vacunación del rebaño.

La campaña ha comenzado el 1 de enero con la principal novedad de que la Junta ya no aplicará la vacuna a través de los servicios veterinarios oficiales, una decisión adoptada "de forma inesperada y sin otras explicaciones", advierten desde el colectivo de veterinarios de libre ejercicio.

La Junta sí suministrará las dosis, pero serán los ganaderos quienes deben contratar a los veterinarios de campo para realizar la vacunación. La medida obliga por tanto a los ganaderos a costear la aplicación de estas vacunas y que sean los veterinarios en ejercicio libre (autónomos, de cooperativas y de empresas) quienes tengan que realizar estas vacunaciones.

Ante esta situación, el Consejo de Veterinarios de Castilla y León ha reclamado a la Junta que analice y tome medidas ante la "escasez" de estos profesionales de campo, especialmente en materia de planificación para acometer la vacunación contra la enfermedad de la lengua azul. Mientras en territorios como Segovia hablan de una "incapacidad absoluta" para realizar sus funciones, en Zamora la presidenta del Colegio de Veterinarios, Elena Laguno, reconoce igualmente la "escasez" de veterinarios de explotaciones, cada vez con más sobrecarga de trabajo. "No es que no haya profesionales, es que en general los licenciados no quieren ejercer como veterinarios de campo".

La Dirección General de Producción Agrícola y Ganadera de la Junta ha establecido la obligatoriedad de la vacunación de lengua azul del ganado vacuno y ovino en diferentes zonas de Castilla y León. Además de las comarcas del oeste –el resto de la provincia de Zamora está considerado como zona libre de la enfermedad–, deberá realizarse la revacunación de cabañas de ovino y bovino en toda la provincia de Salamanca y toda la de Ávila excepto Arévalo y las Navas del Marqués, donde se establece la vacunación obligatoria, al igual que en Cantalejo, Carbonero el Mayor, Santa María de Nueva, Segovia y Villacastín, en la provincia de Segovia.

Como ha advertido el Consejo de Veterinarios de Castilla y León, en Segovia supone la vacunación y revacunación de más de 100.000 cabezas de vacuno y la vacunación de más de 100.000 cabezas de ovino entre el 1 de enero de 2024 y aproximadamente mayo de 2024, lo que los veterinarios ven inasumible, al representar una media de 1.300 vacunaciones al día.

Por este motivo, los veterinarios en ejercicio libre han trasladado esta situación tanto al Colegio Oficial de Veterinarios de esa provincia como al Consejo autonómico.

Los veterinarios de campo han planteado que "con la escasez de profesionales actuando como veterinarios de campo en Segovia y ya notablemente sobrecargados de trabajo, esta propuesta e indirectamente imposición para la vacunación de lengua azul es materialmente inviable e imposible de ejecutar en los términos y plazos que establece la normativa".

Ante esta situación, el Consejo autonómico ha solicitado al consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas, que realice un estudio y programa adecuado a la situación actual, para lo que ofrecen colaboración.

De acuerdo con el Programa Nacional de Vigilancia, Control y Erradicación de la Lengua Azul del Ministerio de Agricultura, Zamora es una de las provincias donde este año se realizará una vigilancia adicional para el control de la lengua azul, lo que conlleva la realización de 2 muestreos de 299 animales en dos meses, uno al inicio y otro al final del periodo de actividad del vector (para demostrar la ausencia de infección), y 7 muestreos de 59 animales en los meses restantes, con el objetivo de detectar precozmente la circulación.

La lengua azul es una enfermedad vírica que afecta a los rumiantes, tanto domésticos como salvajes, como ovinos, bovinos, caprinos, bufálidos, antílopes, cérvidos, camélidos, entre otros, que a diferencia de la EHE (Enfermedad Hemorrágica Epizoótica), sí tiene vacuna con la que prevenir la enfermedad. Son los ovinos son los más afectados, mientras que bovinos y caprinos generalmente no presentan signos clínicos y pueden portar la enfermedad.