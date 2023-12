Los recién nacidos de un pueblo de Zamora que llegan con un pan bajo el brazo

Los bebés nacidos en Fermoselle a lo largo de este año 2023 pueden llegar un pan bajo el brazo. Y será de la mano del Ayuntamiento, que ha aprobado la concesión de una ayuda de 1.200 euros por cada nuevo vecino que llegue al mundo.

Favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar a las familias con menores a cargo es el objetivo fundamental de este incentivo que también quiere contribuir a aumentar el tambaleante censo demográfico estimulando el nacimiento de nuevos fermosellanos.

El Ayuntamiento sayagués, que ha aprobado en pleno las bases reguladoras para la concesión de la ayuda, ha recibido tres solicitudes, que resolverá en breve si se dan las condiciones aprobadas en la convocatoria. Entre los requisitos se debe acreditar que toda la unidad familiar está empadronada en el municipio, con al menos seis meses antes del 1 de enero de 2023 y continuando al tiempo de la convocatoria. O que el nivel de rentas de ambos progenitores no supere los 50.000 euros. Al igual que hallarse al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, y con el Ayuntamiento de Fermoselle.

El Ayuntamiento cuenta con una dotación de 12.000 euros, equivalente a diez beneficiarios, que lamentablemente no se va a gastar ni se ha agotado en las últimas convocatorias. "Ojalá no hubiéramos tenido bastante" expresa el alcalde, José Manuel Pilo. Pero la realidad es bien distinta y los nacimientos en la mayoría de los pueblos no se cuentan ni con los dedos de una mano.

Sea como fuere, el Ayuntamiento va a mantener esta convocatoria en años venideros, consciente del "difícil reto" que para las familias es conciliar, especialmente cuando no se dispone de redes familiares ni recursos. "Todo ello puede conducir a tener que renunciar a un puesto de trabajo para poder cuidar a los hijos, y desembocar en vulnerabilidad económica y social".

La percepción de esta ayuda será compatible con otras ayudas económicas concedidas por el Estado, por la Comunidad Autónoma de Castilla y León o por otras Administraciones públicas.