"A pesar del mal tiempo que hoy nos acompaña, nuestra lucha continúa". La Plataforma por la Sanidad Pública en la comarca de Tábara ha protagonizado una nueva manifestación en la villa tabaresa mientras en Sayago se suspendió debido al mal tiempo y dado que la mayoría de los participantes en la concentración son personas mayores.

En el acto de protesta ha clamado de nuevo contra "el desmantelamiento de la sanidad pública hacia la privada". Todo ello tras hacerse eco de las informaciones más recientes que hablan de que "Sacyl Zamora no tiene Radiólogos suficientes para leer las resonancias que hace” o que “La Gerencia de Asistencia Sanitaria contrata la lectura de pruebas con un centro privado de Valladolid, 1.500 resonancias magnéticas que han sido realizadas en el Complejo Asistencial de Zamora”.

"O sea, lo que en realidad cuesta dinero, que es comprar y la utilización de las máquinas, se hace desde el Centro Asistencial de Zamora, en la sanidad pública y, lo que no cuesta prácticamente nada, lo contrata con la privada" han denunciado en la concentración un sábado más en Tábara.

También se ha hecho referencia a las "interminables listas de espera", especialmente la de Urología con 845 pacientes.

"¡Basta ya de tomarnos el pelo!" han expresado en la concentración. "La pregunta que nos surge leyendo semana tras semana la inversión que desde la sanidad pública se deriva a la privada es: ¿Por qué los médicos de diferente signo prefieren irse a la sanidad privada en vez de quedarse en la pública? Estamos seguros de que ningún funcionario público se quiere ir a la privada, si reciben un trato adecuado. La seguridad que hay en la pública no existe en la privada, por lo tanto, la pregunta se contesta por sí sola: ¡Nos quieren desmantelar nuestro Sistema de Sanidad Pública! Esto es lo que les importamos a nuestros gobernantes de la Junta de Castilla y León!.

Respecto a la resolución sobre la cita previa, a consecuencia de la demanda presentada en 2021 sobre la que el Procurador del Común consideraba que era innecesaria en pequeñas poblaciones hasta 100 cartillas y el día 16 de junio daba dos meses de plazo a la Consejería de Sanidad para su contestación favorable o no. "Han pasado cuatro meses y no han contestado". El jueves la plataforma recibió un nuevo correo del Procurador del Común, indicando que al no haber recibo contestación alguna a su Resolución, volvían a solicitar con esta misma fecha, contestación al respecto.

"Si no obtenemos respuesta la próxima semana, pasaremos a aumentar la presión, haciendo cortes de carretera en la N-631, a su paso por Tábara".