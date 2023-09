Sarracín retira un espectáculo "ilegal" de "enanos toreros" en sus fiestas

Las fiestas de Sarracín de Aliste están en el centro de la mirada pública, y no para recibir elogios. Un espectáculo taurino y de comedia en el que participan personas con enanismo ha sido el motivo que ha llevado a la Fundación Franz Weber ha denunciar públicamente al Ayuntamiento alistano por escoger un evento que, acusan, "viola los derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social", y del que han dado parte a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades.

Esta actuación iría contra la ley aprobada en abril que prohíbe los espectáculos que se burlen o denigren a las personas con discapacidad, como los que llevan a cabo las compañías cómicas en las que trabajan personas con enanismo, mejor referido en los informes como "acondroplasia" .

Tras la denuncia, Sarracín de Aliste ha retirado el espectáculo taurino "Popeye torero y sus enanitos marineros" de su programa, donde figuraba como uno de los eventos principales de las tres jornadas de celebraciones patronales que empezarán el viernes 29 y se dilatarán hasta el domingo 1 de octubre.

En su denuncia pública, la Fundación Franz Weber habría acusado al Ayuntamiento alistano de apoyar "la burla" de personas con enanismo al haber contratado este espectáculo que combina las tradicionales exhibiciones de recortes con la comedia, para lo que cuenta con "treinta artistas en el ruedo para divertir a todos los públicos", según reza el cartel que promociona el espectáculo. Parte de los especialistas que entran al ruedo maquillados y vestidos con disfraces de payaso son personas con enanismo.

Esta no es la primera denuncia que la Fundación Franz Weber, conocida por su lucha contra la tauromaquia, ha elevado sobre este espectáculo que ya ha conseguido suspender en varias ocasiones a su paso por las fiestas de los pueblos de toda España. En el caso de Sarracín, este espectáculo taurino está organizado por la empresa Toros Tejedor S. L..

El espectáculo que estaba previsto el próximo día 30 de septiembre en el pueblo alistano habría contado con personas "con acondroplasia" por lo que vulneraría la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social.

La queja se ha trasladado ante la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, por lo que de no haberlo retirado, el espectáculo podría haber quedado paralizado como ha ocurrido otras veces tras las denuncias de la fundación, desde donde siempre fundamentan sus denuncias en que la normativa prohíbe los espectáculos o actividades recreativas en que se use a personas con discapacidad o esta circunstancia "para suscitar la burla, la mofa o la irrisión del público de modo contrario al respeto debido a la dignidad humana."

La Fundación ha estimado "muy grave" que se apoyen este tipo de eventos al contribuir a "perpetuar estereotipos sobre la forma en que se representa a las personas con acondroplasia en actos públicos". Ha recordado que en los últimos meses tanto en Castilla y León como en otras comunidades como Extremadura, Murcia, Castilla-La Mancha o Andalucía se han denegado espectáculos similares atendiendo al marco normativo vigente en España.

Ha recordado que colectivos trabajaron durante años para sacar adelante esa normativa y además desde octubre de 2022 existe un programa para mejorar la empleabilidad de las personas con acondroplasia fuera de estos eventos.

El alcalde del municipio defiende la legalidad del espectáculo

Germán Matellán, alcalde del municipio de Riofrío de Aliste al que pertenece Sarracín, ha confirmado que el consistorio municipal no apoya este espectáculo que estaba anunciado en el cartel de fiestas patronales.

La decisión ha sido en opinión del alcalde una cuestión de "moral", y sostiene que la ley general a la que hace referencia la fundación queda invalidada por una posterior en la que se reconoce el derecho de algunas de las personas con discapacidad a participar en este tipo de eventos si así lo deciden, por lo que Matellán resume que aunque ha quedado descartado, el evento "sí se podría hacer", y defiende la legalidad del espectáculo: "Hemos estado asesorados desde el minuto cero".

Actualmente el Ayuntamiento no tiene "nada firmado" con la empresa promotora Toros Tejedor S. L., prosigue el alcalde sobre un evento promovido desde la comisión de fiestas que necesitaría la aprobación del Consistorio municipal para llevarse acabo, una aprobación que "no llegará", asegura Matellán. En caso de celebrarse, advierte, sería ilegal por no contar con el permiso del Ayuntamiento.

"Acostumbramos a condenar cosas que aún no han ocurrido", ha reprochado el regidor sobre las denuncias a la actuación programada en Sarracín, y señala que en caso de que fuese un "cómico" quien llevara el espectáculo no habría problema. Tras la denuncia, el programa de fiestas de Sarracín continúa con el resto de la programación, en la que se incluyen desfiles de peñas, bailes y música regional, a cargo de Manteos y Monteras, vermú, misas, tiro al plato, pasacalles, hinchables para niños. charangas, verbenas y la bienvenida al nuevo párroco de la localidad, que celebra las fiestas de San Miguel Arcángel.