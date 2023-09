Zamora, a rebosar en las Fiestas de Septiembre

La respuesta popular, con las calles de Zamora repletas de gente y una buena respuesta a todas las actividades propuestas desde el Ayuntamiento hacen que el balance de las Fiestas de Septiembre sea más que positivo, a juicio del concejal responsable del equipo de Gobierno, David Gago.

El edil destacaba por ejemplo la impresionante respuesta recibida por el recuperado Encuentro de Gigantes, protagonizado por los grupos de figuras y cabezudos de la provincia mas una batucada de Cáceres que hicieron que en Santa Clara "no cupiera un alfiler". Es desde luego una de las actividades que se mantendrá en este calendario festivo de septiembre, porque se ha comprobado que gusta y ahora se trata de consolidarlo.

Habrá cambios

Sigue no obstante el concejal en la necesidad de dar una vuelta a la programación debido sobre todo a que septiembre es un mes muy cargado de ferias y actividades que sería conveniente racionalizar para que algunas, quizá esta misma de los Gigantes, se pudiera trasladar a la última semana de septiembre o la primera de octubre. No hay nada decidido aún hasta que no se haga balance de lo ocurrido este año y se piense bien cómo se puede sacar mejor partido a unas actividades que desde luego han contado con el favor popular.

Y es que por ejemplo el concierto de tributo a ABBA, el café de tardeo con los conciertos de Mubaza, los conciertos o el encuentro de encajeras han demostrado que en Zamora había ganas de fiesta tras las vacaciones veraniegas y cuando apenas acaba de empezar el duro curso escolar.

El ambiente en los bares y zonas de ocio ha sido también magnífico, con mucha gente compartiendo estas jornadas festivas en la capital zamorana.

Con respecto al mayor cambio de estas fiestas, la nueva ubicación del Mercado Medieval, Gago entiende que ha sido un completo éxito. El concejal se muestra sensible a las quejas de los vecinos y entiende que hay que tomar nota para corregir aquellos aspectos que puedan resultar en cierta forma perjudiciales para los vecinos.

Pero entiende también que la ubicación en sí de este Mercado Medieval es en principio buena, como demuestra el hecho de la gran cantidad de gente que ha ido a verlo y entiende que es compatible su celebración en este lugar minimizando las molestias para los vecinos.