El querido animal, de 14 puntas, no ha vuelto a pasearse por Linarejos como solía hacer sin causar "molestia alguna". Pese a los intentos de indulto —que lograron reunir más de 20.000 firmas—, los habitantes tienen claro que el ejemplar, de alto valor cinegético, fue abatido nada más comenzar el periodo de caza en la Sierra de la Culebra.

Así, siguiendo las distintas etapas del duelo, tras la ira llega la aceptación y la fase de recuerdo. Por eso, los vecinos proponen mantener vivo el recuerdo del entrañable ciervo con una estatua "para que Carlitos siga en las calles de Linarejos", para que su glotoneria les siga haciendo reír aunque sea al recordarla y sobre todo "para que nadie se olvide de la falta de humanidad que llevó a esto" porque, según argumentan, "si no se olvida, hay esperanza de que algún día las cosas cambien".

Cientos de personas ya han firmado la petición, formulada a través de la plataforma online Change.org bajo el título 'Recordemos a Carlitos!! Pedimos a la junta una estatua en su recuerdo'.

El 4 de septiembre Carlitos salió de su refugio de anonimato, de su pequeña aldea de 10 habitantes. Había sido sentenciado a muerte. Vinieron a por él, agentes de MA, enviados por la junta de Castilla y León.

Los habitantes del pueblo pidieron socorro a ecologistas en acción, se recogieron en esta misma plataforma más de 50.000 firmas. De todo el mundo se sintieron apoyos... Pero la junta no dio su brazo a torcer. Un animal que no había causado problema alguno (no más que tronchar un par de ramas de manzano) y que era el entretenimiento y la ilusión de muchos... Había crecido y se había convertido en un atractivo trofeo.

Se rogó, que no lo cazaran a él, que justo a este animal, se le concediera el indulto. Pero como iba David a vencer a Goliath. Quienes somos unos pocos pueblerinos contra la Junta, y la delegada que aseguraba la fatalidad que atraería el animal... No hubo investigación, aunque la gente del pueblo atestiguó en los medios su inocencia... Finalmente Carlitos, para descorazono de todos nosotros, fue abatido casi de noche, rastreramente, y su fabulosa cornamenta robada. También se le arrancó la pata trasera, ya que era sabido por muchos, que las viejas cicatrices que tenía eran lo que aseguraba a los vecinos, que era Carlitos el que les visitaba.

Ahora Goliath desespera, lo que han hecho es cruel, inhumano, imperdonable... Y la imagen le duele... se desgañitan asegurando que Carlitos esta perdonado. Ahora no es tan peligroso, aunque comienza la berrea. Ahora no lo van a cazar este año. Ahora hasta el director habla en la prensa. Ahora Carlitos está perdonado.

Pero hay más... Quienes mejor conocían al animal, sabían de otra forma de reconocerlo. Si... Tenía dos cicatrices muy características en una oreja.

No dos marcas detrás de la oreja, como dicen algunos medios.... No.

Sus amigos y defensores eran los únicos que lo sabian. Sus asesinos no, y no pudieron borrar esa huella. La oreja no se la llevaron. Y los vecinos pudieron reconocer que aquel cadáver era de Carlitos.

La mentira derribó a Goliath.

Y que pedimos ahora? Que lo resuciten? Imposible. Que reconozcan su error? Tal vez demasiado ego.

Queremos una estatua, una escultura fiel, idéntica a Carlitos, basada en sus fotos. Para que Carlitos siga en las calles de Linarejos. Para que su glotoneria nos siga haciendo reír aunque sea al recordarla. Para que nadie se olvide, de la falta de humanidad que llevó a esto. Porque si no se olvida, hay esperanza de que algún día las cosas cambien.

Hago un llamamiento, firmad y compartid, por favor. Para que Linarejos tenga un recuerdo imperecedero de Carlitos. Es lo menos que pueden hacer.