El sonido de un tiro -o de hasta tres según cuentan algunos vecinos- a las 20.45 horas de ayer, martes, puso a Linarejos en alerta. Sin embargo, no ha sido hasta esta mañana cuando han encontrado los restos de un ciervo desmembrado en el paraje de Ramisqueo de la localidad. El animal ha sido hallado sin cuernos, sin las patas traseras y sin los lomos, según ha podido saber LA OPINIÓN-EL CORREO DE ZAMORA.

La delegada territorial de la Junta en Castilla y León, Leticia García, ha confirmado durante su visita a Benavente que se ha encontrado un ciervo en las inmediaciones de Linarejos, aunque ha dejado en el aire si se trata o no Carlitos, ya que "no hay forma de saber si ese ciervo es el que le ha puesto nombre la gente del pueblo o no, porque no están identificados", ha explicado la delegada.

En este sentido, la representante ha puntualizado que los ciervos "no son animales domésticos que puedan tener chip, como puede ser un perro, son animales salvajes que se encuentran en el campo", factor por lo que "no hay modo de saber" si el cuerpo encontrado es el de Carlitos.

García concluye sobre la identidad de la res que "no lo podemos saber con ninguna claridad" y respalda que la caza cinegética "cumple todos los parámetros de legalidad conforme al cupo de caza de la Reserva".

Rasgos distintivos de Carlitos

La forma de los cuernos y las cicatrices de un ataque de lobo en la pata trasera izquierda son los rasgos más distintivos del popular Carlitos. Sin embargo, al ser hallado sin ninguna de estas piezas se hace difícil concluir si es o no es él. No obstante, hay una tercera marca en la que ha podido residir el "quid" de la cuestión: dos grietas en la oreja izquierda que parece coincidir con el animal encontrado en Ramisquero.

El Seprona

El Seprona de la Guardia Civil ya ha sido avisado nada más ser hallado el cadáver del animal.

Por otra parte, la Junta de Castilla y León se comprometió a indultar al bicho pero los locales desconocen en este momento "si la caza habrá sido legal o furtiva".