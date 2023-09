Los ladrones vuelven a actuar en Sanabria

Los ladrones siguen trabajando a sus anchas en Sanabria. En esta ocasión los asaltados fueron el modesto consultorio médico de San Martín de Terroso y el Club de Jubilados del pueblo. Los daños se descubrieron en la mañana de hoy sábado por una vecina en la calle de la Paneira.

Los asaltantes entraron por una ventana trasera desencajando la reja de acceso al interior del club social. Dentro abrieron un armario de madera buscando dinero o bebidas alcohólicas pero no había nada. No se llevaron ningún objeto o al menos los vecinos no echaron en falta ningún enser.

Para entrar al consultorio médico sacaron las ventanas correderas de la fachada principal y rompieron unos cristales para andar a sus anchas por el edificio, donde salvo el material sanitario no hay nada de valor. Salieron por una ventana trasera. Los vecinos presentaban la denuncia a lo largo de la tarde, tras la inspección de la Guardia Civil a las doce de la mañana, cuando fueron avisados de los daños.