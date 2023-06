Alcañices y Rabanales ofrecen la gestión de las piscinas y el bar por un euro

El Ayuntamiento de Alcañices cuya Corporación Municipal preside el alcalde David Carrión, ha ofrecido la explotación veraniega de las piscinas municipales y su bar del barrio del Alto la Atalaya, unas de las más concurridas de toda la Raya de España y Portugal, por solamente un euro.

La adjudicación se realizará mediante un contrato de concesión de servicios por procedimiento abierto. Las personas interesadas tuvieron de plazo hasta el día 17 de junio para presentar sus ofertas. El adjudicatario se comprometerá a abrirlas el uno de julio (víspera de la romería de la Virgen de la Salud) y a mantenerlas abiertas hasta el 31 de agosto toda la semana.

Entre las ventajas está que el propio Ayuntamiento se encargará de sufragar los costes de la contratación del socorrista. La obligación de contar con socorrista es la que dificulta la gestión de las piscinas rurales ya que si de lo sacado de entradas y bar hay que costear al empleado de salvamento en la mayoría de los casos no compensa como negocio.

Alcañices inicialmente contaba solo con la piscina de adultos y desde el pasado año se complementó el servicio con la de chapoteo (infantil) que, aparte de ser obligatoria, permite que las familias puedan acudir al recinto y que sus hijos puedan disfrutar de una zona de baño propia.

La comarca cuenta con 8 piscinas municipales, de ellas 6 en Aliste (Alcañices, Rabanales, San Vitero, Figueruela de Arriba, Muelas del Pan y Villalcampo) y dos en la Tierra de Tábara (Moreruela y Tábara). Sólo existe una playa fluvial declarada y reconocida como tal la de "Las Revueltas" de Ricobayo de Alba en el embalse del río Esla.

Fugas de agua

El ayuntamiento de Rabanales (Matellanes, Fradellos, Grisuela, Ufones y Mellanes), presidido por Santiago Moral Matellán, ha licitado los servicios de las piscinas municipales y su bar por un solo euro para la inminente llegada de la campaña estival.

A esta piscina suelen acudir muchos bañistas y veraneantes de los municipios cercanos: Gallegos del Río (Puercas, Domez, Valer, Tolilla, Lober y Flores) y San Vicente de la Cabeza (Palazuelo de las Cuevas, Campogrande y Bercianos de Aliste) donde se carece de piscinas.

La apertura al público de las piscinas será, obligatoriamente, –salvo causas de fuerza mayor o de inclemencias meteorológicas–, desde el 15 de julio hasta el 31 de agosto, de lunes a domingo (incluidos los festivos), y al menos cinco horas diarias.

Por su parte el bar podrá adelantar la prestación de su servicio quince días, con un horario que irá desde las 10 de la mañana hasta las 24 horas. El cierre se adelantaría a las 23 horas durante los días 4, 5 y 6 de agosto, coincidiendo con las fiestas veraniegas en honor a San Salvador.

En estos días el ayuntamiento afrontará unas pequeñas obras de restauración del vaso de la piscina de adultos, una pequeña grieta, que desde hace unos diez años viene originando unas importantes pérdidas de agua.

Figueruela de Arriba

El municipio de Figueruela de Arriba cuenta con la piscina de "El Encinar" integrada en el campamento público de turismo "Sierra de la Culebra" (cerrado), la cual no prestó servicio en 2020 y 2021 tras abandonar su gestión el último adjudicatario. En 2022 fue el propio ayuntamiento quien optó por su apertura. Fue un éxito. Los niños menores de siete años tuvieron acceso gratuito

El ayuntamiento confirmó su apertura para este verano: será la nueva corporación quien decida la opción: hay dos alternativas. Se tramita contratar la gestión del camping que en sus instalaciones incluye la piscina. Caso de no ser posible se abriría la zona de baño como el pasado año.

Las últimas lluvias, con alrededor de 150 litros por metro cuadrado, han elevado el nivel de los cauces con presas fluviales: Las Nogales (Cabrón) en Villarino y en el Manzanas "La Cancilla" de Riomanzanas y "Cuidé" de Petisqueira y Villarino.

Las últimas piscinas municipales abiertas, el día 27 de julio de 2022, fueron las de la Villa de Tábara. En este caso el primer año Las últimas piscinas municipales abiertas no contó con bar.

Ahora, mediante decreto de la alcaldía (Antonio Juárez Núñez) se ha licitado el arrendamiento de la gestión y explotación del bar de la piscina con un tipo de licitación de 500 euros (al alza) al mes: del 1 de julio al 30 de septiembre, proveyendo su adjudicación para el día 26 de junio.

Alba

Tierra de Alba es la única de las tres subcomarcas de la comarca natural que carece de piscinas municipales en activo. Trece años de espera para una incongruente situación donde las buenas intenciones han chocado frontalmente con tres efectos colaterales que han impedido a los carbajalinos disponer de zona de baño: primero la falta de financiación, luego la pandemia y, ahora que se disponía de dinero, la fuerte subida de los materiales de construcción.

El Fondo para el Empleo y la Sostenibilidad del Estado aportaba en 2010 los 75.892 euros para la construcción de la primera fase (piscina de adultos), siendo alcalde Manuel Prieto de las Heras.

La Corporación Municipal presidida por Roberto Fuentes Gervás, aprobó en 2021 el pliego de cláusulas administrativas particulares y prescripciones técnicas para contratar la finalicen de las obras con los fondos aportados al consistorio por la empresa Energy por la utilización caminos del parque eólico "El Hierro".

La fuerte inversión llevó consigo la tramitación y licitación de las obras en la Plataforma de Contratación del Estado, con un presupuesto base para su ejecución por contrata de 151.868,56 euros. El problema surge cuando cumplidos los plazos no se presentaba ninguna empresa.

Ofertas

Como a través de la Plataforma de Contratación del Estado no se obtiene ninguna oferta, acto seguido y en cumplimiento de la ley, se solicitaron ofertas a tres empresas para ejecutar las obras pendientes, pero ninguna lo vio viable: la desorbitada subida de los materiales de construcción no sólo no permitiría ejecutarlas con unas mínimas ganancias, sino que incluso "la adjudicataria tendría perdidas seguras".

Una de las prioridades de la nueva corporación será encargar al arquitecto autor del proyecto la actualización de precios para volver a iniciar el proceso de contratación en la Plataforma de Contratación de Estado y en el peor de los casos poder tenerlas listas para junio de 2004. Entre las infraestructuras pendientes de construir están la piscina de chapoteo (niños), depuradora de aguas, zonas verdes y adecuación de todas las instalaciones sin barreras arquitectónicas.

Las dos primeras piscinas de la comarca llegaron a la Sierra de la Culebra en tiempos de Franco, nada más terminar la Guerra Civil, hacia 1942: la Falange construía la del campamento juvenil "San Ignacio de Loyola" de San Pedro de las Herrerías (que se mantiene activa) y la Milicia Universitaria habilito otra en "La Folguera" de Tábara desde hace muchos años abandonada.