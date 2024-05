"Santa Teresa era un espíritu libre que apostó por lo femenino"

Después de "Teresa y la noble villa Aldea del Palo", un revelador trabajo sobre la estancia de Santa Teresa en Zamora, Eladio Riesco Hernández, natural de la antigua Aldea –hoy San Miguel de la Ribera– cumple su promesa de escribir un monográfico dedicado a la primera Doctora de la Iglesia. "Yo soy Teresa de Jesús" ahonda en la vida de una mujer "con indudable carisma y capacidad de liderazgo"; también vulnerable; "estuvo enferma la mayor parte de su vida". La Teresa mujer y humana, pero también la gran mística y reformadora de la Orden del Carmelo dan contenido al libro de 342 páginas.

–Vuelve de nuevo a Santa Teresa, ¿con qué propósito?

–Después de certificar que Santa Teresa vivió más de un año en Zamora, concretamente en mi pueblo (Aldea del Palo), me parece que es de recibo que esta provincia genere una devoción a la Santa. En San José Obrero ya se está haciendo, pero tenemos una imagen de la escuela de Gregorio Fernández en San Vicente que no puede permanecer oculta y me consta que hay intención de situarla en un lugar visible y reconocido. La cuestión es que la devoción a Santa Teresa leyendo su obra es complicada, entonces intento que la gente la conozca desde un plano liso y llano y se sienta a gusto leyendo. He tratado de contar una vida apasionante, desde sus abuelos hasta el descanso definitivo en Alba de Tormes. El prólogo es del prior del convento de Valladolid, fray Antonio Benéitez. Estoy satisfecho con un trabajo que he realizado con sumo gusto y respeto por una mujer tan importante en la historia.

–Hay abundante literatura sobre la Santa abulense, pero ¿qué aporta este libro?

–Me he metido en la Teresa mujer, humana, culta, valiente. Sin obviar tantas vivencias, anécdotas y hasta chascarrillos que la rodean y seguramente lleguen a la gente. Por ejemplo, cuando fue a la boda de su hermana, donde llegó a tener un pretendiente. O los entresijos que vivió con un primo del que se enamoró profundamente. Hasta el punto de que la criada advirtió de que aquella relación podía tener consecuencias y su padre y su hermana mayor decidieran meterla interna a un colegio para apartarla de esa tentación. Es verdad que no la llevaron para ser monja pero creo que ahí se empieza a gestar la vocación, hay un gusanillo. Cuatro años después, en contra de la voluntad de su padre, se va al convento de La Encarnación en Ávila y se mete monja.

–¿Por qué es importante el año que pasó Teresa de Jesús en Aldea del Palo?

–Fue una transformación para ella. De hecho, los Carmelitas se han interesado mucho por este episodio en la vida de la Santa. Me preguntan qué pasó en la Aldea. La cuestión es que viene con su amiga Guiomar de Ulloa y su confesor el padre Prádanos, que era jesuita. Aunque presumiblemente se haya justificado su presencia como cuidadora del padre Prádanos, he llegado a la conclusión de que esa teoría no tiene mucho sentido porque sobrarían manos para cuidar al jesuita. Pienso que, en medio de la gran crisis que vivió Santa Teresa, Prádanos le plantea un aislamiento para continuar con la dirección espiritual. En la Aldea, Teresa empleó largos ratos de oración y contemplación.

–Durante más de un año...

–Sí. Y no es peregrino pensar que Teresa quisiera retirarse allí para poder estar aislada y discernir. En relación con este episodio me ha ocurrido una cosa curiosa. Un cura de Zaragoza, muy de la Santa, casualmente me contó que siempre oyó que en un pueblo de Zamora se produjo el punto de inflexión de Santa Teresa, el cambio radical. Y le dije, justamente, en la Aldea, mi pueblo. El hombre no salía de su asombro. Todo está cotejado e investigado. Y el nexo es su amiga la noble Guiomar de Ulloa, que era de Toro y propietaria de un gran mayorazgo en San Miguel de la Ribera. La gran importancia en la vida de San Pedro de Alcántara y de Santa Teresa es Guiomar, entre otras cosas porque tenía el dinero. Yo derivé la investigación por los Jesuitas y tuve la gran suerte de que un amigo pudo abrirme artículos que están muy guardados en el Archivo de Manresa. Pienso que en la Aldea acabó los ejercicios de la mano de Prádanos, un jesuita de altura que se había formado en la Universidad de Salamanca.

–¿Volvió a Ávila entonces transformada?

–Totalmente. Tenía 42 años. En Ávila rápidamente surge el tema de la Reforma y se lo comenta a san Pedro de Alcántara, quien la anima a seguir adelante pero sin renta, siempre en la pobreza. Teresa deseaba esa libertad pero también tenía muy claro que sus monjas no iban a pasar hambre.

–En Ávila no lo pusieron fácil, como relata en la obra.

–Tuvo muchos problemas. Consideraban que era un gran atrevimiento la fundación y reforma, encima por una mujer, al margen de los hombres y en régimen de pobreza. De hecho, el primer convento, San José, no lo pudo poner inicialmente a su nombre, sino de Guiomar de Ulloa y su madre, aunque luego lo cambiaron porque Teresa era la artífice. Pero tuvo que pasar por eso porque llegó un momento que no la dejaban fundar. Pasado el tiempo, cuando se fue conociendo la manera de vivir de Teresa y sus monjas, el pueblo se fue acercando cada vez más.

–Por este y muchos episodios más, describe a una mujer con agallas, que no dudó en enfrentarse a los poderes fácticos de la época, pero también muy vulnerable. La salud no la acompañó ni se libró del catarro universal.

-–Sí. Fue el Covid de la época y no se la llevó de milagro. Se originó en agosto de 1580 y tuvo su origen en Asia. Un testimonio de la época habla de que acabó con la tercera parte de la naturaleza humana. Y no respetó clases sociales pues afectó al propio rey Felipe II y a su cuarta esposa Ana de Austria, que no superó la enfermedad. Teresa contrajo el temido catarro cuando estaba en Valladolid y le causó un importante declive en su salud, ya de por sí muy delicada, con continuas enfermedades y cuidados. Llegó a tener un ataque convulsivo que la dejó en coma profundo durante cuatro días y lo largo de su vida fue asistida por varias curanderas, como la de Becedas, que casi le cuesta la vida.

–Incide en las personas que influyeron en la Santa a lo largo de su vida, tanto hombres como mujeres.

–Siendo mujer y en el siglo XVI, Teresa era un espíritu libre que apostó por lo femenino y tuvo valentía para enfrentarse por ejemplo a la institución más temida de la época, como era la Inquisición. En su vida hay hombres y mujeres claves. Ahí está, por ejemplo, el cura de Becedas, donde hay episodio curioso, porque ella se confesaba con el cura del pueblo que andaba liado con una vecina. Entonces Teresa un día le dijo, siéntese que ahora quien le va a confesar a usted soy yo. Está también San Pedro de Alcántara, Juan de la Cruz, Francisco de Borja y, desde luego, fray Jerónimo Gracián, una de las personas con las que tuvo más confianza. Y entre las mujeres, desde luego ella era íntima de Guiomar de Ulla, también Luisa de la Cerda, que defendió a la Santa ante el Tribunal de la Inquisición. O Ana de Mendoza, princesa de Éboli, a la que se enfrentó cuando la noble decidió ingresar en el Carmelo al quedar viuda. Llegaron a ser enemigas declaradas. Santa Teresa lidió muchas batallas.

–Cuenta en el libro un episodio curioso sobre la reacción de Antonio Machado cuando hicieron a la Santa doctora honoris causa por la Universidad de Salamanca, en el año 1922.

–Antonio Machado se negó a asistir y rechazó la invitación para dar el discurso, argumentando la "absoluta vacuidad de estos homenajes". Habla de una fiesta que no es de su agrado, más aún con la presencia de los reyes. Le parecía un acto trivial para honrar a la Santa y tampoco le parecía adecuado el regalo de joyas. Porque sobre la cabeza de la estatua de la Santa, en el convento de Alba de Tormes, se impuso el birrete doctoral y una pluma de oro que el rey Alfonso XIII colocó en la mano. Machado llega a criticar estos gestos como "fetichismo escolar". Miguel de Unamuno, que según Machado es el que debería de dirigir los actos culturales del centenario teresiano, también se mantiene alejado pues su nombre ni siquiera figura en el solemne acto celebrado en la Universidad de Salamanca, de la que había sido rector. ¿Le excluyeron o se excluyó?, creo que probablemente lo segundo.

–Si la vida de Santa Teresa sorprende, no menos las peripecias que sucedieron ya fallecida en Alba de Tormes. Llaman la atención las exhumaciones y hasta el reparto de su cuerpo en reliquias.

–Es que fue así. Además de todos los relatos que hablan del cuerpo incorrupto de la Santa, su veneración llegó a tal extremo que se extrajeron partes de su anatomía para reverenciarse como reliquias en distintas partes del mundo. En Alba de Tormes, donde reposa parte de su cuerpo después de que el Duque de Alba ordenara la vuelta del cadáver desde Ávila, a donde fue trasladado sin su consentimiento. Hay partes del cuerpo de la Santa en Roma, Lisboa, Madrid, Valladolid o Bruselas. Cuento en el libro como curiosidad que cuando el brazo incorrupto que se encuentra en Alba de Tormes fue llevado de visita a Nueva York por las mojas de la congregación, al pasar la aduana tuvo problemas en la declaración y finalmente fue reconocido como ‘salazones y pesca salada’. Y todo el mundo que ha podido contemplar su momia comprueba que tiene sus característicos tres lunares en el rostro y sus cejas.

Suscríbete para seguir leyendo