Sayago y Miranda do Douro, hay vida más allá de la frontera

Sayago quiere estrechar lazos con Portugal. La región vecina de Miranda do Douro siempre se ha considerado como "hermana" de los sayagueses, pero "nos falta empuje para colaborar y aprovechar nos de las fortalezas que tenemos las dos comarcas" apunta el presidente de la Asociación de Empresarios de Sayago, Francisco Rodríguez.

La reunión mantenida entre representantes de dicha asociación y la presidenta de la Cámara Municipal de Miranda do Douro, Helena Barril, quiere ser un primer paso para tender puentes y recuperar una línea de colaboración, que se enfrío por la pandemia.

"Hemos acordado recuperar las jornadas que se celebraban años atrás sobre temas que nos conciernen a las dos comarcas" confirma Francisco Rodríguez.

Otra de las líneas de colaboración que se quieren potenciar es la participación en ferias que se organicen a un lado y otro de la "Raya", tanto de productos de la tierra como artesanía o turismo. "Ya estamos trabajando para que tanto los empresarios portugueses como los sayagueses pueden aprovecharse de estos encuentros promocionando y vendiendo sus productos".

Una de las citas será la del 29 de julio, coincidiendo con la celebración del Día de la Comarca en la Ermita de Gracia. "La feria de productos puede ser un primer paso para esa colaboración con nuestros hermanos de Portugal, a los que invitaremos a participar" confirma el presidente de los empresarios.

En la reunión con Helena Barril, celebrada en Miranda do Douro, también se habló de la posibilidad de realizar intercambio de alumnos "para que los jóvenes de nuestra comarca puedan ir allí a aprender el portugués y los portugueses que puedan venir a España aprender el español".

Tanto los empresarios como la alcaldesa de Miranda se han comprometido a impulsar la colaboración entre dos comarcas hermanas.

No hay trabajadores de construcción

La advertencia lanzada por empresarios de la comarca de Tábara sobre la falta de trabajadores cualificados y para realizar tareas en la agricultura y ganadería se extiende también a la comarca de Sayago. La principal demanda se centra en trabajadores de la construcción, confirma el presidente de los empresarios. "Hay empresas que están rechazando obras porque no tienen gente" asegura Francisco Rodríguez.

La carencia no es nueva. Hace tiempo que constructores y hosteleros vienen demandando personal que no encuentran ni en las cercanías ni en las oficinas de empleo. "La gente no se quiere venir a los pueblos. Es necesario un plan ambicioso para reactivar el empleo porque está condicionando el trabajo de las empresas".

El presidente de la Asociación de Empresarios de Sayago expuso el problema al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, durante un encuentro con empresarios. "Le propuse implantar en Sayago un plan piloto de formación de trabajadores en las empresas para su posterior contratación. Es una manera de luchar por las zonas despobladas, donde puede que haya más oportunidades de las que se piensan".