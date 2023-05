"Devoción y mercado volverán a romper fronteras en la romería"

Carlos Pérez Domínguez nació el día 21 de noviembre de 1941 en el seno de una familia de agricultores y ganaderos de Villarino de Manzanas, allá en plena Sierra de la Culebra. Durante sus 82 años de vida, fiel a sus orígenes, ha sido él un apasionado defensor de su tierra y actualmente el alma, corazón y coordinador de la romería internacional de la Virgen de Fátima en la ribera del río Manzanas.

–¿Cuál es la historia de Carlos Pérez Domínguez?

–Nací en el corazón de la Sierra de la Culebra, en Villarino de Manzanas, y allí me críe, a la vera del río Cabrón y de Peña Mira, un paraíso natural con una agricultura y ganadería de subsistencia entorno al valle del arroyo Melendro. Pasé una infancia difícil, tras terminar la Guerra Civil, pues éramos muchos y había lo justo para sobrevivir. Mi primera salida del pueblo fue a hacer la mili en Jaca (Huesca). Como para muchos alistanos la única alternativa en la posguerra era emigrar y emigré. Mi primer destino fue Éibar, en el País Vasco, pero no me acabó de convencer. Regresé al pueblo una temporada y en 1964 entre a trabajar en la Fasa Renault de Valladolid donde estuve trabajando treinta y cinco años seguidos, hasta que me llegó la hora de la jubilación anticipada, el día 30 de noviembre de 1998.

–¿Llegado ese momento cual fue su primera decisión?

–Regresar a Aliste. Yo nunca perdí la relación con mi tierra y con todo el tiempo del mundo libre regresé a mi segunda residencia en Mahide, pueblo donde me casé en 1978. En 1999 entré como concejal en el ayuntamiento de Figueruela de Arriba y en 2005, al fallecer nuestro querido y añorado Manuel Miguel Arias, pase a ser alcalde, cargo que tras dieciocho años dejaré el día 28 de mayo.

–Villarino de Manzanas un auténtico paraíso natural al abrigo de las más altas cumbres de la Sierra de la Culebra.

–Siempre hemos sido conscientes de que, a nivel paisajístico, de flora y fauna, tenemos uno de los ecosistemas más maravillosos y rico en biodiversidad. En parte gracias al río Cabrón que nace en “Los Casales” de Flechas y cruza, riega y da vida al pueblo hasta unirse con el río Manzanas justo en la frontera con Pestisqueira y Portugal.

–Pueblos llenos de vida: de la masificación en la posguerra al éxodo obligado y la despoblación.

–Antaño fue un pueblo lleno de vida y muestra de ello es que en 1910 aquí vivían 149 vecinos. Su mayor esplendor poblacional llegaba en 1959 cuando llegó a sumar 164 habitantes. Se vivió una década, la de los años sesenta, de relativa calma pues sólo se perdieron dieciséis vecinos. A partir de ahí llegó el éxodo rural y la emigración causó estragos, bajando en 1970 a 101 residentes y en 1980 a sólo 44. En la actualidad sólo hay empadronadas 14 personas: de ellas ocho mujeres y seis hombres. En verano con el regreso de los emigrantes y sus descendientes se rondan los 150 residentes. Aunque las fiestas patronales son en el mes de julio, Santa María Magdalena, los actos principales se trasladan a agosto y una de las costumbres es celebrar todos juntos y unidos una comida de hermandad y convivencia en el restaurante Matellán de Rabanales.

–Hablar de romerías en la Raya de España y Portugal son palabras mayores.

–Sí. Para los alistanos y los trasmontanos las romerías son, desde tiempo inmemorial, parte imprescindible y vital de nuestra historia. Aliste y Tras os Montes hemos vivido tiempos de paz y de guerras fronterizas, que nunca eran las nuestras, donde otros venían a pelear y nuestros pueblos pagaban siempre las consecuencias. Aun así, se mantuvieron las relaciones, la frontera seca y la húmeda era sólo una raya imaginaria sobre las aguas internacionales del río Manzanas y las serranías que los alistanos y trasmontanos cruzábamos para relacionarnos. Muestra de ello en nuestro caso fueron y son las relaciones entre Villarino y Petisqueira y Riomanzanas y Guadramil.

–¿Cómo, cuándo y por qué surge la romería o festiña en honor a la Virgen de Fátima?

–El día 3 de mayo de 1985 los vecinos de Villarino de Manzanas y Pestisqueira decidimos celebrar una jornada de convivencia y hermandad celebrando conjuntamente la Bendición de Campos, la cual tuvo lugar en el lado español, más concretamente en la Cruz de las Majadas, en un pequeño altozano junto al río Cabrón. Algo no exento de dificultad pues entonces no había ningún puente para poder cruzar el río Manzanas.

–Dos pueblos sin fronteras: ¿Quiénes fueron los artífices de que naciera las Festinha?

– Los vecinos de Villarino de Manzanas y de Petisqueira, sin lugar a dudas, todos, poniendo cada uno lo que pudo para seguir con la hermandad y convivencia cada mes de mayo, sin imaginarse que allí había nacido, el 13 de mayo de 1986, una romería que cada año congrega ya a miles de personas llegadas desde diferentes puntos de España y Portugal. Bien es verdad que el alma, corazón y vida fue Lucía Pérez Carrera, una devota nacida en Villarino el 9 de abril de 1926 y que hasta fallecer en 2016 fue siempre la encargada del cuidado y decoro de la Virgen de Fátima y de nuestra patrona Santa María Magdalena. Junto a ella hubo cuatro personas que fueron claves: los alcaldes pedáneos Daniel Pérez Fernández, mi padre, de Villarino, y Augusto Alfonso, de Petisqueira, así como los dos párrocos, el español Luis Miguel Rodríguez Herrero y el portugués don Belarmino.

–¿Cuáles son los actos programados para este año?

– La iglesia de Santa María Magdalena de Villarino de Manzanas acogerá la concentración de los devotos y romeros. A las 12 de la mañana comenzará la procesión con la Virgen de Fátima desde el pueblo hasta la ermita situada junto al río Manzanas, pudiendo participar todas aquellas personas que así lo deseen en un recorrido de un kilómetro y ochocientos metros. La comitiva la abrirá la música al son de las gaitas, dulzainas y tamboriles de la agrupación alistana de folclore Manteos y Monteras, junto a Ronduero Folk de Zamora. La imagen es portada principalmente por las mujeres y también por los hombres que se han ofrecido a llevarla. Simultáneamente saldrá la procesión desde Petisqueira para encontrarnos sobre las aguas internacionales del río Manzanas.

–¿Cuál es el momento más significativo y emotivo?

–El encuentro y el saludo entre los dos pueblos, imágenes y devotos que tiene lugar en plena raya, para lo cual se instalará desde hoy hasta el lunes una plataforma móvil. Acto seguido tendrá lugar la santa misa compartida por los españoles y portugueses que estará oficiada por nuestro párroco don Marcelino Gutiérrez Pascual. Por la tarde a las 19 horas tiene lugar el rosario y se regresa en procesión hasta la iglesia donde se entona como adiós la Salve en honor a la Virgen de Fátima. Como despedida, Villarino de Manzanas, ofrece una convidada a los romeros a base de refrescos y de los más sabrosos productos de la tierra como los tradicionales y exquisitos hornazos alistanos.

Habilitaremos tres barbacoas y dos fogatas, autorizadas, para que las familias puedan hacer sus asados a la brasa

–Juntos, que no revueltos: devoción, feria y folclore. Rezos y jolgorio no están reñidos.

–Así es. Una de las peculiaridades de la festinha es que se ha convertido en una romería de carácter familiar a donde acuden a pasar el día muchas familias, padres, hijos y abuelos, no sólo de visita, sino que aprovechan para disfrutar de una jornada en un paradisiaco lugar como es el “Jardín de Aliste”, compartiendo comida campestre con los mejores y más sabrosos productos de la tierra. Con la autorización de la Junta de Castilla y León habilitaremos tres barbacoas y dos fogatas campestres para que las familias que así lo deseen puedan hacer sus asados a la brasa, siempre bajo un estricto control. Los romeros tienen que ser conscientes que no puede hacer cada uno su hoguera dado el alto riesgo de incendios forestales que existe y que estamos en dos paraísos naturales: la Sierra de la Culebra en España y el parque natural de Montesinho en Portugal. Hemos habilitado 3.000 aparcamientos que estarán controlados por la Agrupación de Protección Civil de Alcañices y los operarios municipales.

–Han pasado ya treinta y ocho años y muchas cosas han cambiado: un ejemplo las comunicaciones viarias fronterizas.

–Así es. Allá por 1985 el acceso por carretera no era ni mucho menos fácil pues se trataba de una vieja vía estrecha y con muchas curvas. Hoy en día contamos con una buena carretera desde Mahide, por Figueruela de Arriba, hasta Villarino de Manzanas y Riomanzanas. Además, se habilitaron los accesos fronterizos de Riomanzanas a Guadramil y Villarino a Petisqueira, en este caso construyendo un gran puente sobre el río Manzanas junto a la ermita, en la zona donde se celebra la romería.

– ¿Cuál es su deseo al acercarse la romería de Fátima?

–Invitar, en nombre de los vecinos de Villarino y Petisqueira, a participar a todos en los actos religiosos y lúdicos. Quienes vengan pueden estar seguros que van a ser bien recibidos y haremos todo lo que este en nuestras manos para que se sientan como un vecino más: aquí nadie es ni se sentirá forastero.