La Guardia Civil ha remitido al Juzgado de Puebla de Sanabria el atestado por exceso de velocidad del presidente de la Diputación de Ourense y del PP provincial, José Manuel Baltar, por un posible delito contra la seguridad vial al conducir el pasado domingo a 215 kilómetros por hora en la A-52, a la altura del municipio zamorano de Asturianos, en dirección a Madrid. Este diario ha podido confirmar que esta tarde no se había recibido nada en el Juzgado de Puebla.

Los agentes de la Guardia Civil interpusieron una multa en el acto por una infracción castigada con 600 euros y la retirada de seis puntos, aunque dicha propuesta ahora ha quedado supeditada a que el Juzgado de Puebla de Sanabria (Zamora) se pronuncie sobre el posible delito contra la seguridad vial.

Baltar no se identificó como autoridad ni reveló a los agentes su cargo como presidente de la Diputación y del PP de Ourense. Los guardias civiles de Tráfico no le realizaron test de alcoholemia/drogas porque no percibieron síntomas ni hubo siniestro, lo que sí habría obligado a practicar obligatoriamente la prueba.

Por su parte, fuentes próximas al presidente ourensano consultadas por Europa Press han asegurado que Baltar ya ha abonado los 300 euros de la sanción administrativa, reducida a la mitad por pronto pago. Estas mismas fuentes desmienten que la denuncia fuese recurrida, como apuntaron en un primer momento.

Según adelantó 'eldiario.es', los agentes de la Guardia Civil dieron el alto a un coche perteneciente a la Diputación de Ourense y que conducía Baltar en la A-52, a su paso por el término municipal de Asturianos, el pasado domingo a las 18.00 horas.

El dirigente 'popular' se dirigía a Madrid, donde tenía prevista reuniones de trabajo al día siguiente.

José Manuel Baltar fue reelegido presidente del PP de Ourense el 26 de septiembre de 2021 con el 99,24% de los votos emitidos en el 18º Congreso Provincial. Desde febrero de 2012 es el presidente de la Diputación de Ourense, sucediendo así a su padre, José Luis Baltar Pumar, quien dejó este cargo tras 22 años.

Barcones

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, ha confirmado este miércoles el incidente.

"Nunca hablamos de identidades, tampoco en este caso. Es cierto que al ver la noticia de los medios de comunicación me he interesado y sí que está determinada una por un vehículo que circulaba esa velocidad, a partir de ahí nosotros jamás hablamos de identidades tampoco en esta ocasión", ha señalado Barcones, a preguntas de los periodistas sobre la sanción al presidente de ka Diputación de Orense y del PP provincial, José Manuel Baltar.

En cuanto a la multa, ha apuntado que el código penal y la sanción correspondiente por circulares a esa velocidad "es pública" y "la Guardia Civil de Tráfico actuará con lo hace siempre en este tipo de casos en los que un radar intercepta un vehículo circulando a una gran velocidad que por lo elevada que es está tipificada y así se procederá".