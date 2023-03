UPL ha exigido en las Cortes de Castilla y León, mediante la presentación de una PNL, instar a la Junta a solucionar el problema que tienen los vecinos de la Tierra del Vino al carecer de un lugar apropiado donde depositar materiales voluminosos.

"Las cunetas, una tierra perdida, incluso las propias calles de los pueblos se convierten muchas veces en los lugares elegidos para depositar enseres como sofás, lavadoras, neumáticos o mobiliario antiguo", aseguran desde la formación leonesista. Hecho, que no solo es consecuencia de la falta de civismo, sino también, según UPL, debido a que en la Tierra del Vino que cuenta con 13.000 habitantes, no se ofrece un punto limpio donde depositar esos objetos.

UPL recuerda que la Junta mantiene las competencias de Medio Ambiente y señala lo ilógico que es que desde el año 2017 el Gobierno autonómico mantiene un programa para la recuperación ambiental de escombreras, y paralelamente no es capaz de llegar a la raíz del problema y ofrecer una alternativa a los pueblos, en este caso a los de la Tierra del Vino.